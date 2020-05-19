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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:42
https://ria.ru/20200519/1571676993.html
Медведев ответил на критику в адрес волонтеров
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РИА Новости

Медведев ответил на критику в адрес волонтеров

14:42 19.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил "встать с дивана и рискнуть здоровьем" тем, кто критикует в соцсетях волонтеров, помогающих нуждающимся в период пандемии коронавируса.
В ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" Медведев рассказал, что часто видит в соцсетях сообщения с критикой волонтеров.
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"Ты вот сам попробуй, встань с дивана, и в период, когда это угрожает здоровью, попробуй просто отнести продукты человеку, который не может выйти из квартиры по разным причинам. Вот это, что называется, дорогого стоит", - сказал Медведев.
Он отметил, что волонтеров, которые являются сторонниками и членами ЕР "ни в коем случае нельзя потерять". Медведев также выразил надежду на то, что эти люди получат поддержку населения, если решат принять участие в предварительном голосовании ЕР. По его словам, они "на деле доказывают свое желание помогать другим, помогать тем, кто в такой помощи нуждается".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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