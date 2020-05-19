АПИ предложило решение скопления фур на пунктах пропуска в Китай

Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото

Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Агентство Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта предложило министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики ввести электронные очереди на пунктах пропуска "Пограничный" и "Краскино", а также установить запрет на бронирование очереди для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба агентства.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

"Дополнительные предложения по оптимизации работы пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" представило агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Среди первоочередных мер - создание системы электронной очереди для въезда на территорию пункта пропуска; установление запрета на бронирование очереди с использованием порожних емкостей для исключения коррупционной составляющей в целях продажи "права очереди", — говорится в сообщении.

Также АПИ предлагает синхронизировать график работы с китайской стороной, создать зоны ожидания для большегрузного транспорта при въезде на территорию пункта пропуска, а также создать инфраструктуру для одновременного досмотра нескольких грузов в целях синхронизации процедуры досмотра. Данные предложения внесены в Минвостокразвития России.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направило предложение в аппарат вице-премьера, полномочного представителя президента на Дальнем Востока Юрия Трутнева обустроить две дополнительные досмотровые ямы на грузовом направлении автомобильного пункта пропуска "Пограничный", что увеличит пропускную способность со 130 до 200 транспортных средств в сутки.