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2020-05-19T14:45
https://ria.ru/20200519/1571676925.html
АПИ предложило решение скопления фур на пунктах пропуска в Китай
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РИА Новости

АПИ предложило решение скопления фур на пунктах пропуска в Китай

14:45 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевОсмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта предложило министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики ввести электронные очереди на пунктах пропуска "Пограничный" и "Краскино", а также установить запрет на бронирование очереди для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба агентства.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
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"Дополнительные предложения по оптимизации работы пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" представило агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Среди первоочередных мер - создание системы электронной очереди для въезда на территорию пункта пропуска; установление запрета на бронирование очереди с использованием порожних емкостей для исключения коррупционной составляющей в целях продажи "права очереди", — говорится в сообщении.
Также АПИ предлагает синхронизировать график работы с китайской стороной, создать зоны ожидания для большегрузного транспорта при въезде на территорию пункта пропуска, а также создать инфраструктуру для одновременного досмотра нескольких грузов в целях синхронизации процедуры досмотра. Данные предложения внесены в Минвостокразвития России.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направило предложение в аппарат вице-премьера, полномочного представителя президента на Дальнем Востока Юрия Трутнева обустроить две дополнительные досмотровые ямы на грузовом направлении автомобильного пункта пропуска "Пограничный", что увеличит пропускную способность со 130 до 200 транспортных средств в сутки.
"Мы предложили перевести автомобильный пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" - на круглосуточный режим работы в соответствии с федеральным законом "О свободном порте Владивосток". В результате изменения графика работы пунктов пропуска совокупная пропускная способность увеличится до 540 транспортных средств в сутки", - сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
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