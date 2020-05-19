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ЦИК рассмотрит вопрос о порядке голосования на цифровых участках
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РИА Новости

ЦИК рассмотрит вопрос о порядке голосования на цифровых участках

14:38 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЦИК РФ продолжает подготовку к Единому дню голосования и на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о проекте порядка организации голосования на цифровых избирательных участках, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте Центризбиркома.
Как сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин, указанный в качестве докладчика по этому вопросу, подготовка к Единому дню голосования продолжается в течение всего года.
"Принят закон о продлении эксперимента на цифровых избирательных участках, и мы в рамках этого эксперимента за основу принимаем те порядки, которые ЦИК должен по этому закону применить... Идет плановая работа, в рамках которой мы принимаем то, что должны принять", - пояснил Лопатин.
Закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 12 мая. Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.
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