ЦИК рассмотрит вопрос о порядке голосования на цифровых участках

Как сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин, указанный в качестве докладчика по этому вопросу, подготовка к Единому дню голосования продолжается в течение всего года.

"Принят закон о продлении эксперимента на цифровых избирательных участках, и мы в рамках этого эксперимента за основу принимаем те порядки, которые ЦИК должен по этому закону применить... Идет плановая работа, в рамках которой мы принимаем то, что должны принять", - пояснил Лопатин.