ЦИК рассмотрит вопрос о порядке голосования на цифровых участках

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЦИК РФ продолжает подготовку к Единому дню голосования и на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о проекте порядка организации голосования на цифровых избирательных участках, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте Центризбиркома.
Как сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин, указанный в качестве докладчика по этому вопросу, подготовка к Единому дню голосования продолжается в течение всего года.
"Принят закон о продлении эксперимента на цифровых избирательных участках, и мы в рамках этого эксперимента за основу принимаем те порядки, которые ЦИК должен по этому закону применить... Идет плановая работа, в рамках которой мы принимаем то, что должны принять", - пояснил Лопатин.
Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.