Белорусскую оппозицию обвинили в попытке занести COVID-19 в здание ЦИК

МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Глава Центризбиркома Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что сторонники оппозиционера Николая Статкевича, который был кандидатом на выборах президента в 2010 году, хотели сорвать избирательную кампанию в стране, а в здание ЦИК занести новый коронавирус.

Ранее оппозиционный политик Статкевич, его супруга Марина Адамович, а также еще порядка 30 его сторонников и сторонников оргкомитета по созданию партии "Народная Грамада" подали в ЦИК документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению их кандидатами на предстоящих выборах президента Белоруссии. Организация заявляла о намерении выдвинуть ряд "кандидатов протеста" для того, чтобы дать гражданам возможность легально участвовать в протестных акциях во время нынешней избирательной кампании.

"Данная группа, которую сформировал из людей с одинаковыми взглядами господин Статкевич, к сожалению, принимала все меры, чтобы, наверное, ввергнуть в коллапс работу центральной комиссии. Потому что 30 обращений (о регистрации инициативной группы – ред.), причем (происходила – ред.) смена постоянная списков накануне, - на восемь человек аппарата (ЦИК – ред.), девятая - это я. Ту работу (по проверке предоставленных документов – ред.), которую сделали наши сотрудники, делают в соседних странах по 100 человек", - сказала Ермошина во вторник на заседании ЦИК.

Она подчеркнула, что эти претенденты на президентский пост использовали одну и ту же технологию и методы манипуляции. "Физические условия этой недели были такими тяжелыми, что их можно сравнить с условиями медработников в чумном бараке… Ощущение, что они специально это делали, чтобы парализовать работу ЦИК и сорвать выборы", - сказала Ермошина.

Кроме того, она рассказала, что среди этой группы претендентов была женщина с положительным тестом на новый коронавирус, которая знала о своем инфицировании. "Она несколько раз приходила сюда… Требовала особых условий (при подаче документов – ред.) – в кабинете. Видимо, хотела плюнуть в моей приемной, чтобы навсегда заразить. Когда ее смогли изолировать и посадить на карантин, она назвала в качестве своего контакта первого уровня человека, который принимал у нее документы, - нашего главного юриста, видимо, чтобы вывести из работоспособного состояния весь аппарат", - продолжила глава ЦИК. Она заявила, что такое поведение является непорядочным и подлым.

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал только одну инициативную группу по выдвижению кандидата на выборах президента, отказал – 22 заявителям. Практически все получившие отказ - сторонники Статкевича. Среди причин нерегистрации, в основном, такие нарушения, как предоставление неполных данных о членах инициативной группы, а также неподтверждение ими при телефонном опросе согласия на включение в группу. Глава ЦИК с иронией заметила, что теперь такие тяжелые дни, какие уже пережили сотрудники ЦИК, предстоят Верховному суду, где вправе обжаловать решения комиссии те претенденты, чьи инициативные группы не были зарегистрированы.

Ермошина также выразила надежду, что назначенное на среду заседание ЦИК будет более интересным и продуктивным с точки зрения регистрации инициативных групп, потому что будут рассматриваться заявления не статистов, а самостоятельных людей, заинтересованных в выдвижении. "Будут адекватные люди, большинство из которых действительно имеют намерение выдвинуться кандидатом в президенты, и проведенная проверка (предоставленных ими сведений – ред.) показывает, что того безобразия, которое показали "паплечнiкi" (соратники – ред.) Статкевича, нет", - сказала она.

Среди желающих участвовать в выборах - бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации парка высоких технологий (ПВТ) и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, руководители ряда оппозиционных партий.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Согласно законодательству республики, в составе каждой инициативной группы должно быть не менее 100 человек. Члены инициативных групп с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку своего кандидата – подписей должно быть собрано не менее 100 тысяч. Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф