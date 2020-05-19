Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"

"Для нашей партии сейчас особая пора. <...> Нужно будет в ближайшее время, прошу коллег из ЦИКа это отметить тоже, собраться обсудить необходимые корректировки в предвыборную платформу и в некоторые другие идеологические документы, которыми мы пользуемся, потому что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном", — сказал он на встрече с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".