Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости идеологических изменений в предвыборной платформе партии.
"Для нашей партии сейчас особая пора. <...> Нужно будет в ближайшее время, прошу коллег из ЦИКа это отметить тоже, собраться обсудить необходимые корректировки в предвыборную платформу и в некоторые другие идеологические документы, которыми мы пользуемся, потому что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном", — сказал он на встрече с участниками кадрового конкурса ЕР "ПолитСтартап".
По его словам, перемены действительно нужны, поскольку "мир изменился и возврата к прежнему не будет". А если ЕР сможет отреагировать на это должным образом, то она сохранится как ведущая политическая сила, уверен Медведев.
Также участники мероприятия обсудили вопрос внедрения новых технологий, которые будут стимулировать людей вести здоровый образ жизни. Лидер партии подчеркнул, что современные технологии важны, но это перспектива будущего, так как главная задача в России сегодня — "аккуратный выход из самоизоляции".