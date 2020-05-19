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2020-05-19T14:36
https://ria.ru/20200519/1571676605.html
ЦИК Белоруссии зарегистрировал еще одну группу кандидата в президенты
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии зарегистрировал еще одну группу кандидата в президенты

14:36 19.05.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал только одну инициативную группу по выдвижению кандидата на выборах президента, назначенных на 9 августа, отказал – 22, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК Белоруссии 15 мая завершил прием заявлений на регистрацию инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов на президентских выборах этого года, соответствующие документы поданы от 55 граждан. На заседании в минувшую пятницу ЦИК уже рассмотрел часть поданных документов, зарегистрировав четыре группы, отказав десяти заявителям. В том числе была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом на высший государственный пост действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.
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Во вторник Центризбирком зарегистрировал инициативную группу Натальи Кисель, которая работает в сфере грузоперевозок, является членом совета Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8", отстаивает интересы небольших негосударственных транспортных компаний.
Практически все претенденты на высший государственный пост, которым во вторник было отказано в регистрации их инициативных групп, являются сторонниками оппозиционера Николая Статкевича и оргкомитета по созданию партии "Народная Грамада". Организация заявляла о намерении выдвинуть ряд "кандидатов протеста" для того, чтобы дать гражданам возможность легально участвовать в протестных акциях во время нынешней избирательной кампании.
Среди причин отказа в регистрации в основном такие нарушения избирательного законодательства, как предоставление неполных данных о членах инициативной группы, а также неподтверждение при телефонном опросе указанными в качестве членов группы людьми их согласия на включение в группу. Как заявляли члены ЦИК во время рассмотрения заявлений, сторонники Статкевича подали одинаковые списки членов своих инициативных групп, многие из которых, как выяснилось при телефонном обзвоне, не могли вспомнить фамилии большинства претендентов.
Во вторник ЦИК отказал в регистрации инициативной группы и самого Статкевича, поскольку он имеет непогашенную судимость, а также его жены Марины Адамович из-за неполных сведений в предоставленных документах. Статкевич, баллотировавшийся в 2010 году в президенты Белоруссии, был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после президентских выборов в декабре 2010 года. В 2015 году он был помилован президентом Белоруссии Лукашенко и вышел на свободу. Его судимость будет считаться погашенной в 2023 году.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Согласно законодательству республики, в составе каждой инициативной группы должно быть не менее 100 человек. Члены инициативных групп с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку своего кандидата – подписей должно быть собрано не менее 100 тысяч. Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
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ЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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