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2020-05-19T14:36
https://ria.ru/20200519/1571676546.html
Словакия рассмотрит вопрос об открытии границ с Австрией и Чехией
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_e1f970fd431ab1186536e2e1bce055fe.jpg
РИА Новости

Словакия рассмотрит вопрос об открытии границ с Австрией и Чехией

14:36 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБратислава, Словакия
Братислава, Словакия
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Братислава, Словакия. Архивное фото
ПРАГА, 19 мая – РИА Новости. Словакия должна до 15 июня рассмотреть возможность полного открытия своих границ с Австрией и Чехией, сообщил журналистам во вторник глава МИД республики Иван Корчок после онлайн-переговоров с австрийским и чешским коллегами.
"Во время переговоров со своими коллегами из Чехии, Томашем Петршичеком, и Австрии, Александером Шалленбергом, мы пришли к выводу, что нынешняя ситуация в развитии пандемии коронавируса является определенным поводом для эйфории, но в вопросе открытия границ все-таки необходимы ответственность и осторожность", - сказал Корчок, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
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По словам Корчока, именно таким образом подходит Словакия к предварительно намеченному на 15 июня открытию границ с Чехией и Австрией.
"Мы должны к этому времени оценить ситуацию и решить, допустим ли мы граждан этих стран в Словакию на обоюдной основе. Это наше домашнее задание. Необходимо взвесить все риски и выслушать мнение эпидемиологов", - сказал Корчок, добавив, что к переговорам по данной тематике должна присоединиться и Венгрия.
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