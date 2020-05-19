Словакия рассмотрит вопрос об открытии границ с Австрией и Чехией

"Во время переговоров со своими коллегами из Чехии, Томашем Петршичеком, и Австрии, Александером Шалленбергом, мы пришли к выводу, что нынешняя ситуация в развитии пандемии коронавируса является определенным поводом для эйфории, но в вопросе открытия границ все-таки необходимы ответственность и осторожность", - сказал Корчок, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
По словам Корчока, именно таким образом подходит Словакия к предварительно намеченному на 15 июня открытию границ с Чехией и Австрией.
"Мы должны к этому времени оценить ситуацию и решить, допустим ли мы граждан этих стран в Словакию на обоюдной основе. Это наше домашнее задание. Необходимо взвесить все риски и выслушать мнение эпидемиологов", - сказал Корчок, добавив, что к переговорам по данной тематике должна присоединиться и Венгрия.
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