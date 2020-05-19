В Москве повторно продезинфицировали Ленинградский и Ярославский вокзалы

По его словам, за неделю специальная санитарная обработка была организована на шести вокзальных комплексах столицы, в том числе Курском, Рижском, Савеловском и Киевском. Всего обработано более 76 тысяч квадратных метров внутренних помещений вокзалов и более 81 тысячи квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов.