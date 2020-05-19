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2020-05-19T14:35
https://ria.ru/20200519/1571676517.html
В Москве повторно продезинфицировали Ленинградский и Ярославский вокзалы
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РИА Новости

В Москве повторно продезинфицировали Ленинградский и Ярославский вокзалы

14:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" провели во вторник повторную санитарную обработку Ленинградского и Ярославского вокзалов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Девятнадцатого мая специалисты Центра "Лидер" провели повторную дезинфекцию Ленинградского и Ярославского вокзальных комплексов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за неделю специальная санитарная обработка была организована на шести вокзальных комплексах столицы, в том числе Курском, Рижском, Савеловском и Киевском. Всего обработано более 76 тысяч квадратных метров внутренних помещений вокзалов и более 81 тысячи квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов.
По данным МЧС, на дезинфекцию вокзальных комплексов потребовалось более 15 тысяч литров дезинфицирующего раствора.
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