В Москве повторно продезинфицировали Ленинградский и Ярославский вокзалы

"Девятнадцатого мая специалисты Центра "Лидер" провели повторную дезинфекцию Ленинградского и Ярославского вокзальных комплексов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за неделю специальная санитарная обработка была организована на шести вокзальных комплексах столицы, в том числе Курском, Рижском, Савеловском и Киевском. Всего обработано более 76 тысяч квадратных метров внутренних помещений вокзалов и более 81 тысячи квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов.
По данным МЧС, на дезинфекцию вокзальных комплексов потребовалось более 15 тысяч литров дезинфицирующего раствора.
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