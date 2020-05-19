В США за сутки выявили более 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

По его данным, за последние сутки был зарегистрирован 21 551 новый случай заражения COVID-19, днем ранее число случаев увеличилось на 18 937.

По информации университета, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 1,5 миллиона человек, свыше 90 тысяч человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 283 тысячи.