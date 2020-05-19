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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:32
https://ria.ru/20200519/1571676288.html
В США за сутки выявили более 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

14:32 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, скончались более 700 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки был зарегистрирован 21 551 новый случай заражения COVID-19, днем ранее число случаев увеличилось на 18 937.
Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 785 человек, накануне сообщалось о 808 летальных исходах.
По информации университета, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 1,5 миллиона человек, свыше 90 тысяч человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 283 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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