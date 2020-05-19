Среди участников праймериз "Единой России" увеличилось число врачей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В предварительном голосовании (праймериз) " В предварительном голосовании (праймериз) " Единой России " в этом году участвует больше врачей, чем годом ранее, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак

В этом году праймериз ЕР пройдут 25-31 мая. Из-за пандемии COVID-19 процедура переведена в электронный формат. В ходе онлайн-встречи председателя ЕР Дмитрия Медведева с участниками кадрового проекта партии "ПолитСтартап" Турчак отметил высокий интерес к предварительному голосованию у населения. С учетом перехода в электронный формат количество выборщиков увеличилось, конкурс также увеличился.

"Стало значительно больше врачей, что само по себе очень важный тренд. Здесь эту цифру я хотел бы привести. Из общего числа заявок поданных 5,5% это медицинские работники. В прошлом году эта цифра составляла 1%", - сказал Турчак.

Он напомнил, что партия получила всего около 6 тысяч заявлений на участие в праймериз. Конкурс составляет в среднем 4,7 человека на место. Это выше показателя прошлого года - в 2019 году он составил 4,2. Большой интерес в этом году к процедуре проявляет молодежь, их доля превысила 40%. В этом году снизилась доля действующих депутатов. Кроме того, 44% кандидатов, которые зарегистрировались, не являются членами партии, являются ее сторонниками.