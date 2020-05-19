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2020-05-19T14:28
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Среди участников праймериз "Единой России" увеличилось число врачей
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РИА Новости

Среди участников праймериз "Единой России" увеличилось число врачей

14:28 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" в этом году участвует больше врачей, чем годом ранее, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак.
В этом году праймериз ЕР пройдут 25-31 мая. Из-за пандемии COVID-19 процедура переведена в электронный формат. В ходе онлайн-встречи председателя ЕР Дмитрия Медведева с участниками кадрового проекта партии "ПолитСтартап" Турчак отметил высокий интерес к предварительному голосованию у населения. С учетом перехода в электронный формат количество выборщиков увеличилось, конкурс также увеличился.
"Стало значительно больше врачей, что само по себе очень важный тренд. Здесь эту цифру я хотел бы привести. Из общего числа заявок поданных 5,5% это медицинские работники. В прошлом году эта цифра составляла 1%", - сказал Турчак.
Он напомнил, что партия получила всего около 6 тысяч заявлений на участие в праймериз. Конкурс составляет в среднем 4,7 человека на место. Это выше показателя прошлого года - в 2019 году он составил 4,2. Большой интерес в этом году к процедуре проявляет молодежь, их доля превысила 40%. В этом году снизилась доля действующих депутатов. Кроме того, 44% кандидатов, которые зарегистрировались, не являются членами партии, являются ее сторонниками.
Участники съезда партии Единая Россия
Вчера, 13:51
Медведев назвал электронное голосование на праймериз ЕР неизбежным
"Единая Россия" - единственная в РФ партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в предварительном голосовании может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
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Единая РоссияАндрей ТурчакПолитика
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