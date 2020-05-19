Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:28
https://ria.ru/20200519/1571675970.html
В Алтайском крае умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652589_286:539:2969:2048_1036x0_80_0_0_b09a9a603ffd73d54ff544356364c481.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае умер пятый пациент с коронавирусом

14:28 19.05.2020
3118
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Пятый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае – это 68-летняя женщина, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В госпитале городской больницы №5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 14:25Распространение нового коронавируса
В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Власти пояснили, что жительницу Тюменцевского района 1952 года рождения, перевели в больницу Барнаула с ухудшением состояния из госпиталя Каменской Центральной районной больницы.
"В следствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями", - сообщает штаб.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за минувшие сутки выявлены 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Количество жителей региона, у которых выявлен коронавирус, перешагнуло рубеж в 1 тысячу человек, а общее число выздоровевших впервые превысило половину от заболевших – 522 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайБарнаулОбщество
Рекомендуем
Медик
Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Алтайского края будут судить за истязание шестерых детей
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Тестирование на коронавирус
Коронавирус выявили у 16 сотрудников Сибирской генерирующей компании
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Школа
Алтайские школьники в мае продолжают получать продуктовые наборы
Тест на коронавирус
В США за сутки выявили более 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Машина скорой помощи
В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Машина скорой помощи
В Марий Эл умер восьмой пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Лента новостейМолния