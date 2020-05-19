В Алтайском крае умер пятый пациент с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Пятый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае – это 68-летняя женщина, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В госпитале городской больницы №5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что жительницу Тюменцевского района 1952 года рождения, перевели в больницу Барнаула с ухудшением состояния из госпиталя Каменской Центральной районной больницы.
"В следствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями", - сообщает штаб.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за минувшие сутки выявлены 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Количество жителей региона, у которых выявлен коронавирус, перешагнуло рубеж в 1 тысячу человек, а общее число выздоровевших впервые превысило половину от заболевших – 522 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.