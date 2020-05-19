В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 5,6 тысячи

"Министерство здравоохранения сообщает о 292 новых подтвержденных случаях коронавируса (COVID-19). 119 новых случаев выявлены у граждан Омана, 173 - у иностранных граждан. Общее число подтвержденных случаев в султанате достигло 5671, скончались 26 человек", - говорится в заявлении ведомства.