В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 5,6 тысячи

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Омане превысило 5,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает о 292 новых подтвержденных случаях коронавируса (COVID-19). 119 новых случаев выявлены у граждан Омана, 173 - у иностранных граждан. Общее число подтвержденных случаев в султанате достигло 5671, скончались 26 человек", - говорится в заявлении ведомства.
Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1574.
Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскат до 29 мая - конца праздников после завершения месяца Рамадана. Власти Омана также объявили об окончании 7 мая учебного года во всех государственных и частных школах султаната.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.