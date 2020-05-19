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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:27
https://ria.ru/20200519/1571675890.html
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 5,6 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 5,6 тысячи

14:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Омане превысило 5,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает о 292 новых подтвержденных случаях коронавируса (COVID-19). 119 новых случаев выявлены у граждан Омана, 173 - у иностранных граждан. Общее число подтвержденных случаев в султанате достигло 5671, скончались 26 человек", - говорится в заявлении ведомства.
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Скорость распространения нового коронавируса
Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1574.
Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскат до 29 мая - конца праздников после завершения месяца Рамадана. Власти Омана также объявили об окончании 7 мая учебного года во всех государственных и частных школах султаната.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОманМаскат (город)В мире
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