Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-19T14:26
https://ria.ru/20200519/1571675786.html
Болид над Сибирью сгорел в атмосфере, рассказал эксперт
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360353_0:212:2048:1364_1036x0_80_0_0_08930de6f9fd7ad61db2b838ef87d22d.jpg
РИА Новости

Болид над Сибирью сгорел в атмосфере, рассказал эксперт

14:26 19.05.2020
761
© NASA / Jessica MeirВид на Землю
Вид на Землю
© NASA / Jessica Meir
Вид на Землю. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Замеченный в ряде регионов Сибири яркий метеор - болид, вероятнее всего, он сгорел в атмосфере, но изначально был довольно крупным, сообщила РИА Новости во вторник представитель учебно-научного центра "Планетарий" при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий (СГУГиТ, Новосибирск) Виктория Дамм.
Ранее в ряде пабликов и сообществ в социальных сетях появилось видео, на котором в ночном небе запечатлен светящийся шар. Он со скоростью движется к земле и гаснет. Явление наблюдалось в Красноярске, Канске, юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.
Рисунок астероида около планеты Земля
28 апреля, 15:33
Роскосмос оценил шансы "неожиданностей" от сближения астероида с Землей
"Вероятнее всего объект, болид сгорел в атмосфере. Возможно, какие-то мельчайшие частицы остались. Если и были более крупные, то все равно об их обнаружении сейчас говорить сложно", - сказала Дамм.
По словам собеседницы агентства, о размерах ворвавшегося в атмосферу Земли болида говорить сложно, однако если бы это изначально был небольшой предмет, то он бы сгорел в атмосфере намного раньше и был бы виден лишь как небольшая искра на небе.
Замеченный в ряде городов Сибири метеор был небольшим, не более 10 сантиметров, и сгорел в атмосфере на высоте 20-30 километров, предположил ранее в беседе с РИА Новости представитель сообщества любителей астрономии КрасАстро Роман Морячков.
В региональном главке МЧС журналистам заявили, что спасатели не фиксировали падения небесных тел и никто из очевидцев к ним не обращался. Также нет информации о разрушениях на земле.
302100
Обсудить 0
РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаСибирский ФОНаука
Рекомендуем
Кадр из фильма Спутник
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
Лунное затмение
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
Космический аппарат Гонец-М
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Самолет
В Сербии открыли пассажирское авиасообщение
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин рассказал, что Мишустин активно работал во время болезни
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Школьница упала с высоты второго этажа после фотосессии под Волгоградом
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев пошутил про предложение не строить в России космические корабли
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Ученые нашли новый способ защиты от теплового излучения пламени
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Суд в Пензе отложил дело о массовых беспорядках в Чемодановке
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал сферы, которые не должны входить в компетенцию ЕЭК
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
На западе Германии начали исследование антител к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Лента новостейМолния