Болид над Сибирью сгорел в атмосфере, рассказал эксперт

НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Замеченный в ряде регионов Замеченный в ряде регионов Сибири яркий метеор - болид, вероятнее всего, он сгорел в атмосфере, но изначально был довольно крупным, сообщила РИА Новости во вторник представитель учебно-научного центра "Планетарий" при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий (СГУГиТ, Новосибирск) Виктория Дамм.

Ранее в ряде пабликов и сообществ в социальных сетях появилось видео, на котором в ночном небе запечатлен светящийся шар. Он со скоростью движется к земле и гаснет. Явление наблюдалось в Красноярске, Канске, юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.

"Вероятнее всего объект, болид сгорел в атмосфере. Возможно, какие-то мельчайшие частицы остались. Если и были более крупные, то все равно об их обнаружении сейчас говорить сложно", - сказала Дамм.

По словам собеседницы агентства, о размерах ворвавшегося в атмосферу Земли болида говорить сложно, однако если бы это изначально был небольшой предмет, то он бы сгорел в атмосфере намного раньше и был бы виден лишь как небольшая искра на небе.

Замеченный в ряде городов Сибири метеор был небольшим, не более 10 сантиметров, и сгорел в атмосфере на высоте 20-30 километров, предположил ранее в беседе с РИА Новости представитель сообщества любителей астрономии КрасАстро Роман Морячков.