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2020-05-19T14:35
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Минздрав поддержал предложение Совфеда повысить возраст продажи алкоголя
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РИА Новости

Минздрав поддержал предложение Совфеда повысить возраст продажи алкоголя

14:26 19.05.2020 (обновлено: 14:35 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения поддерживает инициативу повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, заявил замглавы ведомства Олег Салагай.
"Известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте", - рассказал Салагай РИА Новости.
Он отметил, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя является эффективной мерой, направленной на сокращение не только прямых рисков для здоровья, связанных с отравлением алкоголем и развитием алкоголь-ассоциированных заболеваний, но также с сокращением ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 13:49
Онищенко поддержал идею продавать алкоголь с 21 года
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Олег СалагайЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийОбщество
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