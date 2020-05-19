Минздрав поддержал предложение Совфеда повысить возраст продажи алкоголя

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения поддерживает инициативу повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, заявил замглавы ведомства Олег Салагай.
"Известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте", - рассказал Салагай РИА Новости.
Он отметил, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя является эффективной мерой, направленной на сокращение не только прямых рисков для здоровья, связанных с отравлением алкоголем и развитием алкоголь-ассоциированных заболеваний, но также с сокращением ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.