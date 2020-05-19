Минздрав поддержал предложение Совфеда повысить возраст продажи алкоголя

"Известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте", - рассказал Салагай РИА Новости.

Он отметил, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя является эффективной мерой, направленной на сокращение не только прямых рисков для здоровья, связанных с отравлением алкоголем и развитием алкоголь-ассоциированных заболеваний, но также с сокращением ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий.