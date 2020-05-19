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Закончен ремонт фасада дома генерала Мирковича в Тульской области
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РИА Новости

Закончен ремонт фасада дома генерала Мирковича в Тульской области

14:25 19.05.2020
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© тульский-кремль.рфДом генерала Мирковича в Одоевском районе Тульской области
Дом генерала Мирковича в Одоевском районе Тульской области
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Закончился ремонт фасада дома генерала Мирковича в Одоевском районе Тульской области. Глобальный ремонт усадьбы приурочен к 500-летию Тульского кремля. В настоящее время полностью восстановлены фасад и кровля здания. Установлены новые окна, воссозданы межэтажные перекрытия, утеплены чердаки, покрашены балконы. В скором времени в старинном доме появится электрический свет, вода и газовое отопление.
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Александр Миркович – герой Отечественной войны 1812 года. Строительство своей усадьбы в селе Николо-Жупань он закончил в 1851 году. Усадьба была построена в стиле классицизм. Усадьба в Николо-Жупани находилась во владении Мирковичей до революции 1917 года, когда большая часть дворянских домов в России стала народным достоянием.
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500-летие Тульского кремляОдоевский районТульская область
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