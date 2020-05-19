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2020-05-19T14:24
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В Госдуме оценили идею о продаже алкоголя с 21 года
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею о продаже алкоголя с 21 года

14:24 19.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПродажа алкоголя
Продажа алкоголя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Запрет продажи алкоголя до 21 года возможен, но доказательной базы, подтверждающей, что продажа алкоголя с 21, а не 18 лет, сказывается на алкоголизации населения, нет, нужно активнее стимулировать россиян переходить к здоровому образу жизни другими способами, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
"Ничего плохого в том, чтобы запретить продажу алкогольных напитков лицам, младше 21 года, нет. Однако, по тем данным, которые я изучал, пока нет научных исследований, доказывающих корреляцию между возрастом начала продажи алкоголя и степенью выраженности алкоголизации населения. К тому же ко мне уже не раз с этим вопросом обращались и подписчики в социальных сетях, которые, в частности, задали следующие вопрос: "Почему в 18 лет пойти в армию и держать оружие можно, а покупать спиртное – нет?". Лично я, учитывая отсутствие научных доказательств, не могу дать им однозначный ответ", - сказал Менделевич РИА Новости.
По его мнению, помимо ограничительных мер, должны быть и стимулирующие.
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"Например, для людей, занимающихся в спортцентрах, была возможность получать налоговые вычеты, к примеру, от стоимости абонемента",- считает депутат.
Вместе с тем он отметил, что более остро строит вопрос о запрете к продаже снюсов. Эту сферу нужно лицензировать как деятельность с использованием психоактивных веществ, чтобы к продаже они могли поступить только после соответствующих процедур, добавил Менделевич.
"Сейчас же в стране складывается ситуация, при которой производители снюсов и других подобных веществ в обход, изучив законодательные нормы, занимаются продажей тех веществ, которые пока еще не включены в перечень запретных. И уже после того, как факт продажи состоялся, законодательство реагирует на него, и это реакция с опозданием", - пояснил депутат.
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РоссияБорис МенделевичВалерий РязанскийАлкогольОбщество
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