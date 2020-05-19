В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус

На севере региона в Усть-Кутском районе, где находятся производственные объекты ИНК, возник очаг заражения коронавирусной инфекцией. Областной оперштаб накануне сообщал, что на территории месторождений, где выявлены заболевшие, введен карантин. Со своей стороны в компании в конце прошлой недели (тогда были данные о 84 заразившихся вахтовиках), отмечали, что для непрерывности производственного процесса проводится тестирование всех сотрудников, работающих на объектах, где были зафиксированы случаи заболевания.

"На данный момент выявлено 163 заболевших. 31 из них, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме, находятся в Усть-Куте в больнице. Часть доставлены на лечение в Братск . Один вахтовик с запущенной формой COVID-19, лежавший в Усть-Кутской районной больнице, скончался. Он не лечился, пока была легкая форма, потерял сознание, его привезли в больницу, и он умер, не приходя в сознание", - сообщил собеседник агентства.

Вахтовики, у которых болезнь протекает в бессимптомной и легкой формах, находятся под наблюдением медиков в двух обсерваторах. В Усть-Кутском районе также оборудованы 12 пунктов временного проживания, где вахтовики размещены на самоизоляцию и ожидают результатов теста на коронавирус.

Всего на утро 19 мая в Иркутской области было подтверждено 746 случаев заболевания COVID-19, 14 человек из числа зараженных коронавирусом умерли, из них 7 от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 160 человек.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) - независимый производитель углеводородного сырья России. Компания занимается геологоразведкой и добычей на месторождениях и участках недр в Восточной Сибири : в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае . В 2019 году ИНК добыла 9,052 миллиона тонн нефти и газового конденсата.