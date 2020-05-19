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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:24
https://ria.ru/20200519/1571675357.html
В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус

14:24 19.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области.
На севере региона в Усть-Кутском районе, где находятся производственные объекты ИНК, возник очаг заражения коронавирусной инфекцией. Областной оперштаб накануне сообщал, что на территории месторождений, где выявлены заболевшие, введен карантин. Со своей стороны в компании в конце прошлой недели (тогда были данные о 84 заразившихся вахтовиках), отмечали, что для непрерывности производственного процесса проводится тестирование всех сотрудников, работающих на объектах, где были зафиксированы случаи заболевания.
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"На данный момент выявлено 163 заболевших. 31 из них, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме, находятся в Усть-Куте в больнице. Часть доставлены на лечение в Братск. Один вахтовик с запущенной формой COVID-19, лежавший в Усть-Кутской районной больнице, скончался. Он не лечился, пока была легкая форма, потерял сознание, его привезли в больницу, и он умер, не приходя в сознание", - сообщил собеседник агентства.
Вахтовики, у которых болезнь протекает в бессимптомной и легкой формах, находятся под наблюдением медиков в двух обсерваторах. В Усть-Кутском районе также оборудованы 12 пунктов временного проживания, где вахтовики размещены на самоизоляцию и ожидают результатов теста на коронавирус.
Всего на утро 19 мая в Иркутской области было подтверждено 746 случаев заболевания COVID-19, 14 человек из числа зараженных коронавирусом умерли, из них 7 от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 160 человек.
Иркутская нефтяная компания (ИНК) - независимый производитель углеводородного сырья России. Компания занимается геологоразведкой и добычей на месторождениях и участках недр в Восточной Сибири: в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. В 2019 году ИНК добыла 9,052 миллиона тонн нефти и газового конденсата.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Восточная СибирьИркутская нефтяная компанияКрасноярский крайБратскПроисшествия
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