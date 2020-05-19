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2020-05-19T14:21
https://ria.ru/20200519/1571675317.html
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
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РИА Новости

Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна

14:21 19.05.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну не потребовалась бы операция, если бы он не находился в СИЗО, заявил во вторник журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Вардеванян.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
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"Сейчас у Кочаряна постоперационный период, вы знаете об очередном медицинском вмешательстве, необходимости в котором не было бы, если бы он не находился в уголовно-исполнительном учреждении. Я на этом решительно настаиваю, это очевидный, неопровержимый факт. То есть, проблемы со здоровьем как минимум в последнее время - результат неудовлетворительного выполнения государством своих обязанностей", - сказал адвокат.
Вардеванян затруднился ответить на вопрос, будет ли Кочарян присутствовать на следующем заседании суда, назначенном на 26 мая. "Он сейчас находится на стационарном лечении", - отметил адвокат.
Во вторник судья Анна Данибекян перенесла на 26 мая заседание суда в Ереване по делу Кочаряна, который находится на лечении в столичном медцентре "Измирлян".
Роберт Кочарян
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Защита экс-главы Армении Кочаряна обратилась к президенту
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство. Защита заявил о намерении обжаловать это решение.
Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Роберт Кочарян
6 апреля, 15:16Распространение нового коронавируса
Бывший глава военвуза попросил освободить экс-главу Армении Кочаряна
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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