Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Экс-президенту Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну не потребовалась бы операция, если бы он не находился в СИЗО, заявил во вторник журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Вардеванян.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.

"Сейчас у Кочаряна постоперационный период, вы знаете об очередном медицинском вмешательстве, необходимости в котором не было бы, если бы он не находился в уголовно-исполнительном учреждении. Я на этом решительно настаиваю, это очевидный, неопровержимый факт. То есть, проблемы со здоровьем как минимум в последнее время - результат неудовлетворительного выполнения государством своих обязанностей", - сказал адвокат.

Вардеванян затруднился ответить на вопрос, будет ли Кочарян присутствовать на следующем заседании суда, назначенном на 26 мая. "Он сейчас находится на стационарном лечении", - отметил адвокат.

Во вторник судья Анна Данибекян перенесла на 26 мая заседание суда в Ереване по делу Кочаряна, который находится на лечении в столичном медцентре "Измирлян".

Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна , а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство. Защита заявил о намерении обжаловать это решение.

Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.