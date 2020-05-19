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2020-05-19T15:03
https://ria.ru/20200519/1571675298.html
Хакеры похитили данные девяти миллионов клиентов лоукостера EasyJet
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РИА Новости

Хакеры похитили данные девяти миллионов клиентов лоукостера EasyJet

14:21 19.05.2020 (обновлено: 15:03 19.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Andrew Thomas / G-EZFX Airbus A319-111 (cn 4385) Easyjet.Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
CC BY-SA 2.0 / Andrew Thomas / G-EZFX Airbus A319-111 (cn 4385) Easyjet.
ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости. Данные около 9 миллионов клиентов британского лоукостера EasyJet были похищены хакерами в результате кибератаки, сообщила авиакомпания во вторник.
"Наше расследование показало, что был получен доступ к электронным адресам и сведениям о поездках примерно 9 миллионов клиентов", - говорится в релизе.
Также хакеры похитили данные о банковских картах 2208 клиентов.
"С пострадавшими клиентами свяжутся в ближайшие дни. Если с вами не связались, ваша информация не была открыта", - отмечается в сообщении EasyJet.
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Авиакомпания намерена за неделю связаться со всеми клиентами, данные о чьих картах попали к злоумышленникам.
"Нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера использовалась неправомерно", - добавили в авиакомпании.
EasyJet рекомендует клиентам сохранять бдительность при получении каких-либо нежелательных сообщений, а также сообщений, исходящих от easyJet или easyJet Holidays.
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"Мы очень серьезно относимся к кибербезопасности наших систем и внедряем надежные меры безопасности для защиты личной информации наших клиентов. Однако эта угроза растет, поскольку кибер-атакующие становятся все более изощренными", - заявил глава EasyJet Йохан Лундгрен.
Это не первая атака хакеров на британские авиакомпании. В октябре 2018 года крупнейший британский авиаперевозчик British Airways сообщил, что в результате хакерской атаки были похищены данные банковских карт 244 тысяч клиентов. От действий хакеров могли пострадать еще 185 тысяч клиентов, чьи данные также были похищены.
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