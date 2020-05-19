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Туризм
2020-05-19T14:24
https://ria.ru/20200519/1571675201.html
Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766705_0:35:2962:1701_1036x0_80_0_0_3f699cbeb60bdb2842e6e5c20630e4af.jpg
РИА Новости

Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией

14:20 19.05.2020 (обновлено: 14:24 19.05.2020)
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© REUTERS / Leonhard FoegerПолиция возле дворца Хофбург в Вене после поступления угрозы о взрыве
Полиция возле дворца Хофбург в Вене после поступления угрозы о взрыве
© REUTERS / Leonhard Foeger
ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Австрия прорабатывает вопрос полного открытия границ с Чехией, Словакией и Венгрией, заявил во вторник министр иностранных дел республики Александер Шалленберг.
"Мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы с середины июня вернуться к полной свободе передвижения - как до коронавируса - с Чехией, Словакией и Венгрией", - цитирует Шалленберга издание Kurier.
По его словам, восстановление свободы передвижения важно, поскольку речь идет о семьях, которые в данный момент разъединены, об экономических интересах и туризме.
С 15 июня также анонсировано полное открытие границ с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном. Как заявил канцлер страны Себастьян Курц, перспективы открытия границы с Италией пока нет.
Австрия 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
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