Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией

ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Австрия прорабатывает вопрос полного открытия границ с Чехией, Словакией и Венгрией, заявил во вторник министр иностранных дел республики Александер Шалленберг.
"Мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы с середины июня вернуться к полной свободе передвижения - как до коронавируса - с Чехией, Словакией и Венгрией", - цитирует Шалленберга издание Kurier.
По его словам, восстановление свободы передвижения важно, поскольку речь идет о семьях, которые в данный момент разъединены, об экономических интересах и туризме.
С 15 июня также анонсировано полное открытие границ с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном. Как заявил канцлер страны Себастьян Курц, перспективы открытия границы с Италией пока нет.
Австрия 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
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