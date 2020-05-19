"Земские учителя" из 17 регионов хотят переехать в Алтайский край

"На заседании был утвержден общий рейтинг участников программы в 2020 году, а также список претендентов, прошедших конкурсный отбор и набравших наибольшее количество баллов… В числе претендентов на выплату 11 учителей начальных классов, девять – русского языка и литературы, восемь – иностранного языка, восемь – истории и обществознания, пять – математики, два – химии и биологии и учитель физической культуры", - говорится в сообщении.