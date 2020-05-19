Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
2020-05-19T14:18
https://ria.ru/20200519/1571675096.html
"Земские учителя" из 17 регионов хотят переехать в Алтайский край
https://cdn22.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_9d41f6b4d957f3a900c1b3524d0d8476.jpg
РИА Новости

"Земские учителя" из 17 регионов хотят переехать в Алтайский край

14:18 19.05.2020
44
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 19 мая – РИА Новости. Спецкомиссия в Алтайском крае утвердила список из 44 претендентов на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей по программе "Земский учитель", в регион хотят переехать педагоги из 17 регионов России, сообщает краевое минобрнауки.
"На заседании был утвержден общий рейтинг участников программы в 2020 году, а также список претендентов, прошедших конкурсный отбор и набравших наибольшее количество баллов… В числе претендентов на выплату 11 учителей начальных классов, девять – русского языка и литературы, восемь – иностранного языка, восемь – истории и обществознания, пять – математики, два – химии и биологии и учитель физической культуры", - говорится в сообщении.
Школа
18 мая, 10:06Алтайский край
Алтайские школьники в мае продолжают получать продуктовые наборы
Возраст участников – от 20 до 53 лет, 86% претендентов имеют опыт педагогической работы, из них у 53% имеется действующая квалификационная категория.
"Следует отметить, что 36% от числа победителей – представители Алтайского края, 64% – представители иных регионов Российской Федерации (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, республики Алтай, Крым, Тыва и Саха)", - отметили в министерстве.
Утвержденных комиссией участников программы ожидают школы Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов, а также городов Белокуриха и Яровое.
Победившие в конкурсе претенденты должны до 1 июля направить региональному оператору конкурса (Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова) письменные подтверждения согласия на переезд и заключение трудового договора со школами не менее чем на 5 лет. При отсутствии такого подтверждения право на получение компенсационной выплаты предлагается следующему в рейтинге претенденту, набравшему наибольшее количество баллов.
Ученики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
4 марта, 08:00Хорошие новости
"Земский учитель" шагает по стране
200000
Обсудить 0
Алтайский крайРоссияРеспублика АлтайАлтайский крайОбщество
Рекомендуем
Медик
Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Верхневолжье вновь завершило отопительный сезон без сбоев
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
В Алтайском крае умер пятый пациент с коронавирусом
Дистанционное обучение школьников
Более 230 тысячам российских школьников и учителей выдали компьютеры
Фонарный столб с объявлениями
Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года
Школа
В Удмуртии разгрузят две переполненные школы
Обводнение торфяников
В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
Более 380 миллионов рублей направили на выплаты подмосковным медикам
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Паслер: около 17 тысячам предпринимателей Оренбуржья требуется поддержка
Губернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор рассказал о новом госпитале минобороны в Омске
Баннеры МСП банка
Резидент Сколково выходит на новые рынки при поддержке МСП Банка
Город Ханты-Мансийск
В Югре начали строить по концессии школу на 1,1 тысячи мест
Медицинская койка
Коечный фонд в Верхневолжье достиг 1510 единиц
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Упрощен порядок расследования страховых выплат заболевшим COVID медикам
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
На Алтае двое детей погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Лента новостейМолния