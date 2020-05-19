"Земские учителя" из 17 регионов хотят переехать в Алтайский край

БАРНАУЛ, 19 мая – РИА Новости. Спецкомиссия в Алтайском крае утвердила список из 44 претендентов на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей по программе "Земский учитель", в регион хотят переехать педагоги из 17 регионов России, сообщает краевое минобрнауки.
"На заседании был утвержден общий рейтинг участников программы в 2020 году, а также список претендентов, прошедших конкурсный отбор и набравших наибольшее количество баллов… В числе претендентов на выплату 11 учителей начальных классов, девять – русского языка и литературы, восемь – иностранного языка, восемь – истории и обществознания, пять – математики, два – химии и биологии и учитель физической культуры", - говорится в сообщении.
Возраст участников – от 20 до 53 лет, 86% претендентов имеют опыт педагогической работы, из них у 53% имеется действующая квалификационная категория.
"Следует отметить, что 36% от числа победителей – представители Алтайского края, 64% – представители иных регионов Российской Федерации (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, республики Алтай, Крым, Тыва и Саха)", - отметили в министерстве.
Утвержденных комиссией участников программы ожидают школы Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов, а также городов Белокуриха и Яровое.
Победившие в конкурсе претенденты должны до 1 июля направить региональному оператору конкурса (Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова) письменные подтверждения согласия на переезд и заключение трудового договора со школами не менее чем на 5 лет. При отсутствии такого подтверждения право на получение компенсационной выплаты предлагается следующему в рейтинге претенденту, набравшему наибольшее количество баллов.
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