Муфтий Гайнутдин призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрама), верующим нужно запастись терпением и встретить праздник дома, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин в обращении к единоверцам, которое размещено на сайте СМР.

Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Президент России Владимир Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.

"24 мая в день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей", - сказал Гайнутдин.

По его словам, в Московской соборной мечети имамы "в ограниченном количестве с соблюдением социальной дистанции" совершат праздничную молитву, прямую трансляцию с места будет вести телеканал "Россия 1". "Я искренне надеюсь, что через эту трансляцию праздничной молитвы и проповеди, произнесенной в Московской соборной мечети, дух праздника войдет в каждый мусульманский дом", - заявил Гайнутдин.

Он подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается и призвал мусульман к терпению. "Терпеливость – качество искренне верующего. Молитва и взывание к Господу - та духовная нить, которая связывает душу верующего со светом и надеждой в любых жизненных испытаниях… Я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", - сказал он.