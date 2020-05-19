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Религия и мировоззрение
2020-05-19T14:53
https://ria.ru/20200519/1571675020.html
Муфтий Гайнутдин призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома
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РИА Новости

Муфтий Гайнутдин призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома

14:46 19.05.2020 (обновлено: 14:53 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрама), верующим нужно запастись терпением и встретить праздник дома, заявил председатель Совета муфтиев России (СМР) и ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин в обращении к единоверцам, которое размещено на сайте СМР.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Президент России Владимир Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
"24 мая в день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей", - сказал Гайнутдин.
По его словам, в Московской соборной мечети имамы "в ограниченном количестве с соблюдением социальной дистанции" совершат праздничную молитву, прямую трансляцию с места будет вести телеканал "Россия 1". "Я искренне надеюсь, что через эту трансляцию праздничной молитвы и проповеди, произнесенной в Московской соборной мечети, дух праздника войдет в каждый мусульманский дом", - заявил Гайнутдин.
Он подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается и призвал мусульман к терпению. "Терпеливость – качество искренне верующего. Молитва и взывание к Господу - та духовная нить, которая связывает душу верующего со светом и надеждой в любых жизненных испытаниях… Я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", - сказал он.
Также глава ДУМ РФ поздравил мусульман с наступающим праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). "Светлый праздник мы встретим с радостью и надеждой на милость Аллаха. Мы будем отмечать его в кругу семьи, в своих домах. Без сомнения, что наш пост, все молитвы и благочестивые дела будут приняты и вознаграждены всевышним Аллахом… Желаю вам мира, милости, благоденствия и благословения Аллаха на добрые дела в земной жизни", - подытожил муфтий.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
3 мая, 12:32Распространение нового коронавируса
Кадыров назвал условие празднования Ураза-байрама в Чечне
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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