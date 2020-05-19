Соцпартия Молдавии обратилась в КС по вопросу совмещения выборов

КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Партия социалистов обратилась в конституционный суд Партия социалистов обратилась в конституционный суд Молдавии с просьбой разъяснить, можно ли досрочные парламентские выборы организовать в один день с президентскими, об этом на брифинге во вторник сообщил депутат-социалист Василий Боля

"Подал сегодня обращение в конституционный суд, чтобы избежать институционной блокады. Мы хотим знать, можно ли организовать президентские и досрочные парламентские выборы в один день", - заявил Боля.

По его словам, до этого в истории страны бывали случаи совмещения парламентских выборов с консультативным референдумом, а также выборы мэров и районных советников с избранием депутатов в одномандатных округах.

Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику . Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор". Присоединиться к антиправительственному блоку решили шесть депутатов Демпартии — два из них присоединились к фракции партии "Шор", четыре — к фракции Pro Moldova.

Согласно местному законодательству, если правительство будет отправлено в отставку, то депутаты должны в течение трех месяцев сформировать новый кабинет министров или парламент будет распущен, что автоматически проводит к досрочным выборам. Однако этой осенью в Молдавии должны пройти выборы президента, действующий лидер республики Игорь Додон предлагает провести процесс голосования 1 ноября. Законодательство предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны 2021 года.