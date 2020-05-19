Соцпартия Молдавии обратилась в КС по вопросу совмещения выборов

КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Партия социалистов обратилась в конституционный суд Молдавии с просьбой разъяснить, можно ли досрочные парламентские выборы организовать в один день с президентскими, об этом на брифинге во вторник сообщил депутат-социалист Василий Боля.
"Подал сегодня обращение в конституционный суд, чтобы избежать институционной блокады. Мы хотим знать, можно ли организовать президентские и досрочные парламентские выборы в один день", - заявил Боля.
По его словам, до этого в истории страны бывали случаи совмещения парламентских выборов с консультативным референдумом, а также выборы мэров и районных советников с избранием депутатов в одномандатных округах.
Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику. Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор". Присоединиться к антиправительственному блоку решили шесть депутатов Демпартии — два из них присоединились к фракции партии "Шор", четыре — к фракции Pro Moldova.
Согласно местному законодательству, если правительство будет отправлено в отставку, то депутаты должны в течение трех месяцев сформировать новый кабинет министров или парламент будет распущен, что автоматически проводит к досрочным выборам. Однако этой осенью в Молдавии должны пройти выборы президента, действующий лидер республики Игорь Додон предлагает провести процесс голосования 1 ноября. Законодательство предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны 2021 года.
Правящая коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 15 мандатов, то есть коалиция состоит из 52 депутатов, необходимый минимум для сохранения правящего большинства равен 51 мандату. Всего в парламенте Молдавии 101 депутат.