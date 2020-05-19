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2020-05-19T14:16
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Школьница упала с высоты второго этажа после фотосессии под Волгоградом
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РИА Новости

Школьница упала с высоты второго этажа после фотосессии под Волгоградом

14:11 19.05.2020 (обновлено: 14:16 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Школьница упала со второго этажа заброшенного здания в Новониколаевском районе Волгоградской области, куда забралась ради того, чтобы сфотографироваться, сообщил журналистам заместитель руководителя Урюпинского следственного отдела СУ СКР по области Александр Белов.
По информации СК, в Новониколаевском районе 15-летння школьница вместе с друзьями забралась на полуразвалившееся здание бывшей бани, чтобы сфотографироваться на фоне руин.
"Спускаясь по стене сооружения, девочка сорвалась и упала с высоты второго этажа", - сообщил Белов. По его словам, школьница сейчас находится в реанимации, у нее закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы.
СК проводит проверку.
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