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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:10
https://ria.ru/20200519/1571674477.html
Калининградская область ожидает поступления тестов на антитела к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1036x0_80_0_0_7895642729f7e687510a1b4bc752801f.jpg
РИА Новости

Калининградская область ожидает поступления тестов на антитела к COVID-19

14:11 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Калининградские власти запросили в Роспотребнадзоре для жителей области тест-системы на наличие антител к коронавирусной инфекции, поставка в регион ожидается в ближайшие недели, сообщил журналистам вице-премьер калининградского правительства Илья Баринов.
"Мы написали запрос в федеральную службу Роспотребнадзора, оперативный штаб. Ждем в ближайшее время их (тестов) прибытия, думаю, в считанные недели. Это будет выборочное тестирование, чтобы оценить коллективный иммунитет", - сказал Баринов, отметив, что регион ожидает около 50 тысяч тестов.
По данным регионального оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, всего в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек на 19 мая на COVID-19 обследованы 36,2 тысячи человек. Выявлены 1010 случаев заражения, 423 человека выздоровели, 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Илья БариновКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
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