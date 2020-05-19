Калининградская область ожидает поступления тестов на антитела к COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Калининградские власти запросили в Роспотребнадзоре для жителей области тест-системы на наличие антител к коронавирусной инфекции, поставка в регион ожидается в ближайшие недели, сообщил журналистам вице-премьер калининградского правительства Илья Баринов.
"Мы написали запрос в федеральную службу Роспотребнадзора, оперативный штаб. Ждем в ближайшее время их (тестов) прибытия, думаю, в считанные недели. Это будет выборочное тестирование, чтобы оценить коллективный иммунитет", - сказал Баринов, отметив, что регион ожидает около 50 тысяч тестов.
По данным регионального оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, всего в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек на 19 мая на COVID-19 обследованы 36,2 тысячи человек. Выявлены 1010 случаев заражения, 423 человека выздоровели, 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.