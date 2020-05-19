Калининградская область ожидает поступления тестов на антитела к COVID-19

"Мы написали запрос в федеральную службу Роспотребнадзора, оперативный штаб. Ждем в ближайшее время их (тестов) прибытия, думаю, в считанные недели. Это будет выборочное тестирование, чтобы оценить коллективный иммунитет", - сказал Баринов, отметив, что регион ожидает около 50 тысяч тестов.