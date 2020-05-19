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РИА Наука
2020-05-19T14:54
https://ria.ru/20200519/1571674344.html
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/32/1560473218_0:377:2971:2048_1036x0_80_0_0_6ef2698eed7a7922c9fd1c4d710d0e8c.jpg
РИА Новости

В России началась разработка новой спутниковой системы связи

14:08 19.05.2020 (обновлено: 14:54 19.05.2020)
14595
© РИА Новости / Алексей КуденкоКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М
© РИА Новости / Алексей Куденко
Космический аппарат "Гонец-М". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец", входящей в "Роскосмос".
Он пояснил, что в новой системе количество спутников будет "гораздо больше", поэтому потребуется "выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением".
На начальном этапе на орбиту будут выводить по семь аппаратов за запуск, а затем по два-три для поддержания группировки в штатном составе.
Запуски будут производиться с космодрома Восточный, добавил Черенков.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в июне 2019 года сообщал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей.
В свою очередь, замгендиректора компании "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко в интервью РИА Новости в ноябре 2019-го рассказывал, что запуски спутников группировки начнутся с 2024 года. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой полторы тысячи километров.
Космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот по сравнению с текущим поколением аппаратов "Гонец".
Сейчас на орбите находится группировка из 12 спутников "Гонец".
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РИА НаукаОлег ХимочкоСпутниковая система "Гонец"Восточный (космодром)РоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Смени пластинку. Скучные вы стали. посмотри сайты сделано в России и сделано у нас. И станет понятно,как делается в России. Нигде в мире нет таких маштабов.
19 мая, 14:35
ВВладимир
58710173
В России началась разработка новой спутниковой системы связи // Чувствуется, что дело это небыстрое. Сейчас приступили к началу. Потом, собственно, продолжат начинать, ну и завершат начало. Затем начнут продолжение...
19 мая, 14:20
АРАлекс Разработчик
16601061
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