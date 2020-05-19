В России началась разработка новой спутниковой системы связи

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор компании "Спутниковая система " Гонец ", входящей в " Роскосмос ".

Он пояснил, что в новой системе количество спутников будет "гораздо больше", поэтому потребуется "выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением".

На начальном этапе на орбиту будут выводить по семь аппаратов за запуск, а затем по два-три для поддержания группировки в штатном составе.

Запуски будут производиться с космодрома Восточный, добавил Черенков.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в июне 2019 года сообщал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей.

В свою очередь, замгендиректора компании "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко в интервью РИА Новости в ноябре 2019-го рассказывал, что запуски спутников группировки начнутся с 2024 года. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой полторы тысячи километров.

Космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот по сравнению с текущим поколением аппаратов "Гонец".