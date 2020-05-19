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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:10
https://ria.ru/20200519/1571674165.html
Названа опасность коронавируса для онкобольных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

Названа опасность коронавируса для онкобольных

14:05 19.05.2020 (обновлено: 14:10 19.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Хирург-онколог Мартин Адамс рассказал в интервью E1.ru, как коронавирус влияет на течение онкологических заболеваний.
По его словам, в особой группе риске находятся пациенты, проходящие химиотерапию.

"Если абсолютно здоровый человек может перенести эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то пациент, получающий химиотерапию, заболеет в тяжелой форме, с осложнением", — сказал врач.

Коронавирус опасен для больных раком крови, желудка, печени и кишечника, отметил Адамс. Кроме того, высок риск заразиться у онкобольных, перенесших операцию, добавил он.
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"Например, пациент, у которого рак третьей стадии, где прогноз выживаемости — максимум полгода. К его тяжелому заболеванию присоединяется коронавирус, который поражает легочную ткань. Конечно, эта инфекция ускоряет летальный исход", — объяснил медик.

У больных раком щитовидной и молочной железы первой и второй стадии больше шансов благополучно перенести COVID-19, подчеркнул он.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 312 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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