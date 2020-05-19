Названа опасность коронавируса для онкобольных

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Хирург-онколог Мартин Адамс рассказал в интервью E1.ru, как коронавирус влияет на течение онкологических заболеваний.
По его словам, в особой группе риске находятся пациенты, проходящие химиотерапию.
"Если абсолютно здоровый человек может перенести эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то пациент, получающий химиотерапию, заболеет в тяжелой форме, с осложнением", — сказал врач.
Коронавирус опасен для больных раком крови, желудка, печени и кишечника, отметил Адамс. Кроме того, высок риск заразиться у онкобольных, перенесших операцию, добавил он.
"Например, пациент, у которого рак третьей стадии, где прогноз выживаемости — максимум полгода. К его тяжелому заболеванию присоединяется коронавирус, который поражает легочную ткань. Конечно, эта инфекция ускоряет летальный исход", — объяснил медик.
У больных раком щитовидной и молочной железы первой и второй стадии больше шансов благополучно перенести COVID-19, подчеркнул он.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,6 миллиона инфицированных, 312 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.