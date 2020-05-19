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2020-05-19T15:40
https://ria.ru/20200519/1571673752.html
Медведев назвал службу занятости в России "слабой стороной"
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РИА Новости

Медведев назвал службу занятости в России "слабой стороной"

13:59 19.05.2020 (обновлено: 15:40 19.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Служба занятости в России — слабая сторона, нужно подумать над эффективностью, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во время онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" он отметил, что всякая кризисная история всегда обнажает слабые места в стране.

"В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свою задачу исполняют. Но когда наступает кризис — а это не первый кризис, хотя он особенный, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, — произошел провал", — сказал председатель ЕР.

По его словам, служба должна стать "связующим мостиком между работодателем и работником".
"Чтобы они не просто бумажки перекладывали или в компьютер какие-то данные вносили, а все-таки этим процессом не только помогали, но и управляли", — подчеркнул Медведев.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что безработица в стране может подскочить до семи-восьми процентов, в худшем варианте — до десяти процентов от экономически активного населения.
По данным Росстата, уровень безработицы в марте 2020 года составил 4,7 процента.
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Обсудить 9
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Всю промышленность развалили, а теперь о занятости рассуждает. Зато вы там очень заняты.
19 мая, 14:29
Kalita Неизвестный
1531011
Молчание для него - лучшая характеристика!
19 мая, 14:05
vv.p.neznamov
1181000
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