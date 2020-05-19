Медведев назвал службу занятости в России "слабой стороной"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Служба занятости в России — слабая сторона, нужно подумать над эффективностью, заявил председатель "Дмитрий Медведев. Служба занятости в России — слабая сторона, нужно подумать над эффективностью, заявил председатель " Единой России

Во время онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" он отметил, что всякая кризисная история всегда обнажает слабые места в стране.

"В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свою задачу исполняют. Но когда наступает кризис — а это не первый кризис, хотя он особенный, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, — произошел провал", — сказал председатель ЕР.

По его словам, служба должна стать "связующим мостиком между работодателем и работником".

"Чтобы они не просто бумажки перекладывали или в компьютер какие-то данные вносили, а все-таки этим процессом не только помогали, но и управляли", — подчеркнул Медведев.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что безработица в стране может подскочить до семи-восьми процентов, в худшем варианте — до десяти процентов от экономически активного населения.