Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:58
https://ria.ru/20200519/1571673697.html
В Швейцарии за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571655984_0:0:2617:1472_1036x0_80_0_0_5c0924561455f1f1c151ded743521d6b.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом

13:58 19.05.2020
159
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество выявленных случаев коронавируса в Швейцарии возросло на 21, всего в стране заболели 30 618 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 19 мая, за сутки в стране был зарегистрирован 21 новый случай заражения (10 накануне), скончались 11 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 618 человек, скончались 1614 человек.
Всего в стране проведено 350 099 тестов (4339 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10% случаев. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5503 заболевших), Женева (5192 человек), Цюрих (3475 человек) и Тичино (3249 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тичино (кантон)Женева (город)ЦюрихВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Работу КПП между Россией и Китаем в ближайшее время не восстановят
Полицейский в Кабуле
При взрыве в Афганистане погибли четыре человека
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Число случаев COVID-19 в Румынии приблизилось к 17,2 тысячи
Участники съезда партии Единая Россия
Медведев назвал электронное голосование на праймериз ЕР неизбежным
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
У 30 пациентов интерната под Волгоградом нашли COVID-19
Тест на коронавирус
В Швейцарии за сутки выявили десять новых случаев коронавируса
Табло вылетов в аэропорту Барахас в Мадриде
Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии
Полиция возле дворца Хофбург в Вене после поступления угрозы о взрыве
Австрия работает над открытием границ с Чехией, Словакией и Венгрией
Медик готовит шприц с вакциной
В Южной Африке начали испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19
Курильщики более склонны к экспрессии белка ACE2, который SARS-COV-2 использует для проникновения в клетки человека
Ученые объяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
В Швейцарии за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев назвал службу занятости в России "слабой стороной"
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко поддержал идею продавать алкоголь с 21 года
Дмитрий Медведев
Медведев оценил особенности голосования в цифровом виде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния