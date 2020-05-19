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2020-05-19T13:59
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При взрыве в Афганистане погибли четыре человека
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РИА Новости

При взрыве в Афганистане погибли четыре человека

13:59 19.05.2020
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
КАБУЛ, 19 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, девять пострадали в результате взрыва бомбы в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщил РИА Новости представитель полиции провинции Мохаммад Лаль Амири.
Придорожная бомба, предположительно, установленная боевиками, взорвалась в районе Мезана вечером в понедельник.
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Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна действующая в стране группировка.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоЗабульАфганистанТалибанВ мире
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