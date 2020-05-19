При взрыве в Афганистане погибли четыре человека

КАБУЛ, 19 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, девять пострадали в результате взрыва бомбы в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщил РИА Новости представитель полиции провинции Мохаммад Лаль Амири.
Придорожная бомба, предположительно, установленная боевиками, взорвалась в районе Мезана вечером в понедельник.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна действующая в стране группировка.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.