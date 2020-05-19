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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:53
https://ria.ru/20200519/1571673490.html
У 30 пациентов интерната под Волгоградом нашли COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

У 30 пациентов интерната под Волгоградом нашли COVID-19

13:52 19.05.2020 (обновлено: 13:53 19.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у 30 из 90 пациентов психоневрологического интерната в Жирновском районе Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
По информации оперштаба, на 19 мая в Волгоградской области зарегистрированы 1747 случаев коронавирусной инфекции, выписаны 519 человек, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных заболеваний увеличилось на 86.
"В Жирновском районе у нас зафиксирована вспышка в психоневрологическом интернате… По первичному лабораторному обследованию 30 пациентов, которые являются клиентами этого интерната, у них положительные результаты", - сообщил Алимов.
Он отметил, что заболевшие переведены в лечебные учреждения, у большинства заболевание протекает в легкой и бессимптомной форме, только у восьми человек наблюдаются клинические проявления инфекции, в том числе и температура.
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По информации облздрава, оставшиеся 60 пациентов интерната и 25 сотрудников находятся на карантине в учреждении, у них также взяты повторные анализы на коронавирус, первые тесты были отрицательными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЖирновский районВолгоградская областьОбщество
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