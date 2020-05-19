У 30 пациентов интерната под Волгоградом нашли COVID-19

По информации оперштаба, на 19 мая в Волгоградской области зарегистрированы 1747 случаев коронавирусной инфекции, выписаны 519 человек, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных заболеваний увеличилось на 86.

"В Жирновском районе у нас зафиксирована вспышка в психоневрологическом интернате… По первичному лабораторному обследованию 30 пациентов, которые являются клиентами этого интерната, у них положительные результаты", - сообщил Алимов.

Он отметил, что заболевшие переведены в лечебные учреждения, у большинства заболевание протекает в легкой и бессимптомной форме, только у восьми человек наблюдаются клинические проявления инфекции, в том числе и температура.

По информации облздрава, оставшиеся 60 пациентов интерната и 25 сотрудников находятся на карантине в учреждении, у них также взяты повторные анализы на коронавирус, первые тесты были отрицательными.