В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
Согласно приказу ведомства, дополнительные экзамены пройдут с использованием дистанционных технологий. Вузы самостоятельно определят, как они планируют идентифицировать личность абитуриента, кроме того, все требования и особенности процедуры должны разъяснить поступающему.
На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за пандемии коронавируса в этом году школьники смогут сдать единый государственный экзамен по нужному для поступления в вуз количеству предметов. ЕГЭ перенесут с начала июня на более поздний период, а решение о сроках приемной кампании примут в ближайшее время.
Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать госэкзамен не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.