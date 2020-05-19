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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:47
https://ria.ru/20200519/1571673403.html
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
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РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

13:51 19.05.2020 (обновлено: 14:47 19.05.2020)
22602
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
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Согласно приказу ведомства, дополнительные экзамены пройдут с использованием дистанционных технологий. Вузы самостоятельно определят, как они планируют идентифицировать личность абитуриента, кроме того, все требования и особенности процедуры должны разъяснить поступающему.
На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за пандемии коронавируса в этом году школьники смогут сдать единый государственный экзамен по нужному для поступления в вуз количеству предметов. ЕГЭ перенесут с начала июня на более поздний период, а решение о сроках приемной кампании примут в ближайшее время.
Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать госэкзамен не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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