Медведев назвал электронное голосование на праймериз ЕР неизбежным

В ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" Медведев напомнил, что в конце мая состоится предварительное голосование ЕР, которое поможет определить "наиболее ярких, наиболее перспективных политиков, которые пойдут на выборы". Председатель ЕР отметил, что в этом году предварительное голосование пройдет в режиме онлайн. По его словам, это не подрывает его значимости.