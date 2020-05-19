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2020-05-19T13:51
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Медведев назвал электронное голосование на праймериз ЕР неизбежным
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РИА Новости

Медведев назвал электронное голосование на праймериз ЕР неизбежным

13:51 19.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Электронное голосование в современных условиях неизбежно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о предварительном голосовании (праймериз) партии.
В ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" Медведев напомнил, что в конце мая состоится предварительное голосование ЕР, которое поможет определить "наиболее ярких, наиболее перспективных политиков, которые пойдут на выборы". Председатель ЕР отметил, что в этом году предварительное голосование пройдет в режиме онлайн. По его словам, это не подрывает его значимости.
"Мы и до эпидемии говорили о необходимости внедрения вот такого рода технологий в политический процесс. Ну а сейчас это просто неизбежность. Наша партия активно внедряет цифровые решения, которые, надеюсь, позволят в полной мере показать и легитимность процедуры предварительного голосования, и обеспечить должный уровень открытости", - сказал Медведев.
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