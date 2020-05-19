Онищенко поддержал идею продавать алкоголь с 21 года

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поддерживает предложение повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, при этом он считает, что будет сильное сопротивление алкогольного лобби.

Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Онищенко положительно оценил опыт Соединенных Штатов Америки, где алкоголь продается с 21 года.

"Американцы отнюдь не наши друзья, по крайней мере на уровне нынешнего правительства, и у них много, в том числе безобразия, с коронавирусом, но то, что это первая страна, которая приняла решение о продаже алкоголя в 21 год и придерживается его, это очень правильное решение", - сказал Онищенко РИА Новости.

По его словам, вопрос повышения возраста продажи спиртного должен быть урегулирован федеральным законом. Онищенко при этом прогнозирует противодействие со стороны алкогольного лобби.

"Все наше алкогольное лобби, которое является в сотни раз гораздо более опасным для нашего народа врагом, чем все коронавирусы, которые уже приходили и придут еще на нашу российскую землю, сейчас всполошится и будет истерически, третируя, обманывая, дискредитируя, выступать против этой инициативы. Но это делать надо", - отметил парламентарий.

Онищенко также напомнил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее предлагал подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года.