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2020-05-19T14:09
https://ria.ru/20200519/1571673133.html
Эксперт предрек размывание границ между общепитом и ретейлом в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570620541_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae1126e89c0e6e91c260985b44e8b123.jpg
РИА Новости

Эксперт предрек размывание границ между общепитом и ретейлом в России

14:09 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытое на карантин кафе
Закрытое на карантин кафе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Закрытое на карантин кафе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Граница между общепитом и ритейлом в России будет размываться на фоне последствий от коронавируса, говорится в сообщении по итогам круглого стола, посвященного мерам поддержки и новым форматам работы ресторанного бизнеса, со ссылкой на гендиректора INFOLine-Аналитика Михаила Бурмистрова.
"Генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров заявил, что ждет размывания границ между общепитом и ритейлом и развития гибридных сервисов, которые одновременно доставляют продукты, готовую еду и наборы с рецептами", - говорится в сообщении.
Так, например, с 18 мая группа "Шоколадница" уже запустила продажу собственных блюд в розничных магазинах "Дикси", а 14 мая "Перекрёсток" начал сотрудничать с сетью семейных кафе "Андерсон", разместив их продукцию в своих супермаркетах.
Совладелец и гендиректор холдинга Milimon Family Евгений Реймер подтвердил необходимость поиска новых форматов для рестораторов. "Большие рестораны - это фабрика кухни. Если у нас в зале нет гостей, нет интенсива, у нас есть огромное количество оборудования, у нас есть люди, площади, склады и т.д. Мы можем производить продукцию в большом объеме …Конечно, мы смотрим в сторону ритейла. ... Это новый вид бизнеса, но мы его уже начинаем опробовать", - приводятся в сообщении слова ресторатора.
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По оценке руководителя направления фудтех-сервисов агентства NPD Марины Лапенковой, "в результате пандемии российский рынок общепита сжался до 25% докризисного объема и восстановление будет происходить медленнее, чем в других странах из-за падения покупательной способности населения и опасений по поводу безопасности".
Организаторами круглого стола выступили экспертный центр при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. Во встрече приняли участие гендиректор сервиса "Варламов есть" Михаил Рейдер, основатель "Росинтер Ресторантс Холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков и многие другие.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
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