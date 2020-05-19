Эксперт предрек размывание границ между общепитом и ретейлом в России

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Граница между общепитом и ритейлом в России будет размываться на фоне последствий от коронавируса, говорится в сообщении по итогам круглого стола, посвященного мерам поддержки и новым форматам работы ресторанного бизнеса, со ссылкой на гендиректора INFOLine-Аналитика Михаила Бурмистрова.

"Генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров заявил, что ждет размывания границ между общепитом и ритейлом и развития гибридных сервисов, которые одновременно доставляют продукты, готовую еду и наборы с рецептами", - говорится в сообщении.

Так, например, с 18 мая группа "Шоколадница" уже запустила продажу собственных блюд в розничных магазинах " Дикси ", а 14 мая "Перекрёсток" начал сотрудничать с сетью семейных кафе "Андерсон", разместив их продукцию в своих супермаркетах.

Совладелец и гендиректор холдинга Milimon Family Евгений Реймер подтвердил необходимость поиска новых форматов для рестораторов. "Большие рестораны - это фабрика кухни. Если у нас в зале нет гостей, нет интенсива, у нас есть огромное количество оборудования, у нас есть люди, площади, склады и т.д. Мы можем производить продукцию в большом объеме …Конечно, мы смотрим в сторону ритейла. ... Это новый вид бизнеса, но мы его уже начинаем опробовать", - приводятся в сообщении слова ресторатора.

По оценке руководителя направления фудтех-сервисов агентства NPD Марины Лапенковой, "в результате пандемии российский рынок общепита сжался до 25% докризисного объема и восстановление будет происходить медленнее, чем в других странах из-за падения покупательной способности населения и опасений по поводу безопасности".

Организаторами круглого стола выступили экспертный центр при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. Во встрече приняли участие гендиректор сервиса "Варламов есть" Михаил Рейдер, основатель " Росинтер Ресторантс Холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков и многие другие.