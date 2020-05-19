Пермский главврач извинился за "кривляние" при беседе с подчиненными

ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.

В понедельник сотрудники пермской станции скорой помощи встретились с руководством краевого минздрава. Они попросили расширить круг сотрудников, которым положены "коронавирусные" надбавки, так как "все сотрудники скорой медпомощи находятся в зоне риска".

Главврач "скорой" во время эмоционального выступления одного из подчиненных начал иллюстрировать его речь, энергично потрясая кулаком в воздухе. Министр здравоохранения пыталась пресечь его жестикуляцию. Видеотрансляция дистанционного совещания велась в Instagram министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой. После встречи запись оказалась недоступна.

"Организация работы во время пандемии возлагает особую ответственность на руководителей медучреждений, решения приходится принимать в экстренном режиме. И я не застрахован от ошибок. Если кого-то вчера обидело моё поведение, то прошу извинить меня за резкую реакцию, был на эмоциях", — сказал Катаев.

Он также отчитался о выплате подчиненным "коронавирусных" надбавок. По его словам, медучреждение перечислило средства 15 и 18 мая на счета 290 работников станции. "По постановлению №484 к 19 мая на эти цели направлено более 14,5 миллиона рублей. Начисления 115 водителям "скорых", работавших на аутсорсинге, производятся 18 и 19 мая", — добавил главврач.

На сайте станции скорой медицинской помощи указано, что Катаев побеждал в городском конкурсе "Лучший врач года", был награжден Почетной грамотой минздрава. Свою профессиональную карьеру на "скорой" он начал в 1991 году. Пост главного врача занял 23 ноября 2019 года. До этого исполнял обязанности заместителя главного врача по медицинской части. Также Катаев 10 лет работал по совместительству преподавателем в школе медицины катастроф, а также в пермском центре повышения квалификации работников здравоохранения и медколледже.