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2020-05-19T13:46
https://ria.ru/20200519/1571672924.html
Более трети россиян говорят о потере работы среди знакомых, показал опрос
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РИА Новости

Более трети россиян говорят о потере работы среди знакомых, показал опрос

13:46 19.05.2020
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© Fotolia / Pavel IgnatovСоциологический опрос
Социологический опрос
© Fotolia / Pavel Ignatov
Социологический опрос. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Больше трети россиян заявляют, что кто-то из их знакомых за последнее время потерял работу, что косвенно свидетельствует о нарастании масштабов безработицы в стране, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.
Телефонный опрос проводился с 30 апреля по 7 мая. В нем приняли участие 1535 респондентов от 18 лет и старше из 464 городских и не менее 268 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ. Это третий подобный опрос с начала апреля.
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"Доля тех, у кого за последние две недели кто-то из окружающих, знакомых потерял работу, выросла по сравнению с серединой апреля на 4 п.п., а с начала апреля – на 10 п.п., и составляет 37% опрошенных. Об увольнении одного-двух человек говорят 14% (на 4 п.п. больше, чем во втором опросе), трех-пяти человек – 11%, более пяти человек – 13%. Эти данные косвенно свидетельствуют о нарастании масштабов безработицы", - говорится в исследовании.
В целом с момента первого телефонного опроса (начало апреля) доля работающих и подрабатывающих по найму, включая работающих учащихся, сократилась на 4 п.п. – до 40%. Это сокращение снова происходит за счет доли работающих на частных предприятиях: доля занятых в этом секторе экономики упала с 27% в первом опросе до 22% в третьем. Авторы исследования делают вывод, что "ситуация с работой продолжает постепенно ухудшаться".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Фонд "Общественное мнение"Общество
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