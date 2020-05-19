Более трети россиян говорят о потере работы среди знакомых, показал опрос

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Больше трети россиян заявляют, что кто-то из их знакомых за последнее время потерял работу, что косвенно свидетельствует о нарастании масштабов безработицы в стране, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Больше трети россиян заявляют, что кто-то из их знакомых за последнее время потерял работу, что косвенно свидетельствует о нарастании масштабов безработицы в стране, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился с 30 апреля по 7 мая. В нем приняли участие 1535 респондентов от 18 лет и старше из 464 городских и не менее 268 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ. Это третий подобный опрос с начала апреля.

"Доля тех, у кого за последние две недели кто-то из окружающих, знакомых потерял работу, выросла по сравнению с серединой апреля на 4 п.п., а с начала апреля – на 10 п.п., и составляет 37% опрошенных. Об увольнении одного-двух человек говорят 14% (на 4 п.п. больше, чем во втором опросе), трех-пяти человек – 11%, более пяти человек – 13%. Эти данные косвенно свидетельствуют о нарастании масштабов безработицы", - говорится в исследовании.