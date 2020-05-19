Омские власти назвали ввод электронных пропусков нецелесообразным

"С учетом того, что большинство промышленных предприятий в области работает и приостановлена работа минимального количества организаций, мы рассматривали этот вопрос, но на оперативном штабе приняли решение, что делать это пока нецелесообразно. Необходимы большие средства для обеспечения контролирующих органов, будь то полиция или Росгвардия, потому что им будут нужны планшеты и смартфоны, чтобы они могли бы выходить в базу данных и видеть, у кого есть пропуска", — ответил Александр Бурков.