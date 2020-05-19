Омские власти назвали ввод электронных пропусков нецелесообразным

ОМСК, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков во вторник на пресс-конференции рассказал журналистам, что пока введение электронных пропусков оперативный штаб счёл нецелесообразным.
На прошлой пресс-конференции в апреле губернатор Александр Бурков заявил, что Омская область готова к введению электронных цифровых пропусков, но население не готово, так как не все жители обеспечены современными смартфонами.
Во вторник губернатора снова спросили о внедрении практики Москвы, где электронные цифровые пропуска действуют уже давно.
"С учетом того, что большинство промышленных предприятий в области работает и приостановлена работа минимального количества организаций, мы рассматривали этот вопрос, но на оперативном штабе приняли решение, что делать это пока нецелесообразно. Необходимы большие средства для обеспечения контролирующих органов, будь то полиция или Росгвардия, потому что им будут нужны планшеты и смартфоны, чтобы они могли бы выходить в базу данных и видеть, у кого есть пропуска", — ответил Александр Бурков.
По словам губернатора, региональный минпром считает, сколько нужно средств на техническое оснащение гаджетами в случае введения цифровых пропусков в регионе.