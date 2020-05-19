Лидеры Вышеградской четверки и Германия проведут видеосаммит по COVID-19

ПРАГА, 19 мая – РИА Новости. Премьеры стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) и канцлер Германии проведут во второй половине вторника в режиме видеоконференции саммит о проблемах, связанных с пандемией коронавируса, а также постпандемическом развитии экономики в ЕС, сообщила пресс-служба правительства Чехии, ныне председательствующей в группе V4.
"Участники видеоконференции обсудят вопросы нынешнего этапа развития пандемии коронавируса в Центральной Европе, в частности, вопрос об открытии совместных границ, а также ряд экономических тем. После общих переговоров состоится двусторонний телефонный разговор между чешским премьером Андреем Бабишем и канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
Впервые в подобной встрече примет участие премьер Словакии Игорь Матович, правительство которого было назначено по результатам состоявшихся 29 февраля этого года парламентских выборов.
Последний совместный саммит лидеров группы V4 и Германии состоялся в феврале 2019 года в столице Словакии, которая в тот период председательствовала в группе. Тогда в повестке дня встречи были вопросы развития экономики ЕС, миграционные проблемы, а также строительство газопровода Северный поток - 2.
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