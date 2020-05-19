Лидеры Вышеградской четверки и Германия проведут видеосаммит по COVID-19

Впервые в подобной встрече примет участие премьер Словакии Игорь Матович, правительство которого было назначено по результатам состоявшихся 29 февраля этого года парламентских выборов.

Последний совместный саммит лидеров группы V4 и Германии состоялся в феврале 2019 года в столице Словакии, которая в тот период председательствовала в группе. Тогда в повестке дня встречи были вопросы развития экономики ЕС, миграционные проблемы, а также строительство газопровода Северный поток - 2.