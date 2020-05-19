В Москве отменили почти 670 штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 670 штрафов водителям, допустившим ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску, отменено за два дня в Москве, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
"За два дня МАДИ уже отменила 667 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к пропуску — 133 вчера и 534 сегодня. Если вы также ошиблись, можете обратиться сразу на 2 портала mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа — подать все заявления можно не выходя из дома", - говорится в сообщении.
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