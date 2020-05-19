Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:33
https://ria.ru/20200519/1571672239.html
В Москве отменили почти 670 штрафов за ошибку в номере авто в пропуске
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Москве отменили почти 670 штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

13:33 19.05.2020
186
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 670 штрафов водителям, допустившим ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску, отменено за два дня в Москве, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
"За два дня МАДИ уже отменила 667 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к пропуску — 133 вчера и 534 сегодня. Если вы также ошиблись, можете обратиться сразу на 2 портала mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа — подать все заявления можно не выходя из дома", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
16 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Рекомендуем
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Вход в здание министерства образования и науки РФ
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Медик у машины скорой помощи
Пермский главврач извинился за "кривляние" при беседе с подчиненными
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам
Пленарное заседание Госдумы РФ
Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед
Девушка во время завтрака
Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира
Марина Рузаева
"Боюсь за семью": сибирячка пятый год добивается суда над полицейскими
Съезд партии Единая Россия
Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев назвал службу занятости в России "слабой стороной"
Высотка на Котельнической набережной
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния