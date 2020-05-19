В Москве отменили почти 670 штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

"За два дня МАДИ уже отменила 667 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к пропуску — 133 вчера и 534 сегодня. Если вы также ошиблись, можете обратиться сразу на 2 портала mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа — подать все заявления можно не выходя из дома", - говорится в сообщении.