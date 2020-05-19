Число случаев COVID-19 в Румынии приблизилось к 17,2 тысячи

Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

© AP Photo / Vadim Ghirda Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 155, до 17191, всего с начала пандемии умерли 1126 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 17036 случае заражения, 1107 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтвержден 17191 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1126 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 10166 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.