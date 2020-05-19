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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:28
https://ria.ru/20200519/1571671747.html
Число случаев COVID-19 в Румынии приблизилось к 17,2 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Румынии приблизилось к 17,2 тысячи

13:27 19.05.2020 (обновлено: 13:28 19.05.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 155, до 17191, всего с начала пандемии умерли 1126 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 17036 случае заражения, 1107 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтвержден 17191 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1126 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 10166 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
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18 мая, 18:26Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗРумынияВ мире
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