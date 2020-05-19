В Бурятии рассказали о ситуации с выплатами медикам

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Медицинские работники, работающие с пациентами с Медицинские работники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией в больницах Бурятии , после вмешательства прокуратуры получили положенные выплаты на сумму более 70 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Ранее минздрав республики сообщил, что медицинские работники, обслуживающий персонал и водители, работающие с больными коронавирусом, получают положенные стимулирующие выплаты. Средства были перечислены вечером 17 мая. Прокуратура Бурятии провела проверку соблюдения трудового законодательства в медицинских организациях, работники которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

"Выявлена волокита при разработке нормативных правовых актов, необходимых для выплат стимулирующего характера. Указанное не позволило своевременно перечислить работникам стимулирующие выплаты в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. После вмешательства прокуратуры работникам произведены перерасчет и выплата заработной платы на общую сумму 70,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями закона министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений.

Также отмечается, что в прокуратуре республики организована горячая линия по вопросам соблюдения прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат.