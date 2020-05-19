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2020-05-19T13:27
https://ria.ru/20200519/1571671667.html
В Бурятии рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В Бурятии рассказали о ситуации с выплатами медикам

13:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Медицинские работники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией в больницах Бурятии, после вмешательства прокуратуры получили положенные выплаты на сумму более 70 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Ранее минздрав республики сообщил, что медицинские работники, обслуживающий персонал и водители, работающие с больными коронавирусом, получают положенные стимулирующие выплаты. Средства были перечислены вечером 17 мая. Прокуратура Бурятии провела проверку соблюдения трудового законодательства в медицинских организациях, работники которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
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"Выявлена волокита при разработке нормативных правовых актов, необходимых для выплат стимулирующего характера. Указанное не позволило своевременно перечислить работникам стимулирующие выплаты в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. После вмешательства прокуратуры работникам произведены перерасчет и выплата заработной платы на общую сумму 70,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями закона министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений.
Также отмечается, что в прокуратуре республики организована горячая линия по вопросам соблюдения прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
18 мая, 18:55
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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