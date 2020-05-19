На западе Германии начали исследование антител к коронавирусу

БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Институт Роберта Коха (RKI), который отвечает в Германии за разработку на федеральном уровне планов на случай всевозможных пандемий, начал специальное исследование антител к COVID-19 в одном из регионов на западе страны, медики хотят выяснить, насколько велика доля больных, которые переносят коронавирус бессимптомно, а также определить группы риска данного заболевания.
"Команда из института Роберта Коха проведет исследование в общине Купферцел (в федеральной земле Баден-Вюртемберг) с целью определить, насколько распространен новый коронавирус SARS-CoV-2 на месте. Для участия в исследовании "CORONA-MONITORING lokal" будут приглашены почти две тысячи взрослых жителей в Хоэнлокрайзе. В ходе исследования будут взяты, среди прочего, мазок из горла, образец крови и проведен опрос о клинических симптомах, предыдущих заболеваниях и образе жизни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Планируется, что исследование продлится до 6 июня. Участники получат результаты по почте, в случае обнаружения больных с коронавирусом, эти люди будут немедленно проинформированы о диагнозе. Таким образом, участники узнают, была ли у них инфекция SARS-CoV-2.
Исследование "CORONA-MONITORING lokal" будет проведено в четырех отдельных регионах Германии, планируется, что в нем примут участие 8 тысяч человек, сообщили в RKI.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.