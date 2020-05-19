Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:26
https://ria.ru/20200519/1571671504.html
На западе Германии начали исследование антител к коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

На западе Германии начали исследование антител к коронавирусу

13:26 19.05.2020
604
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Институт Роберта Коха (RKI), который отвечает в Германии за разработку на федеральном уровне планов на случай всевозможных пандемий, начал специальное исследование антител к COVID-19 в одном из регионов на западе страны, медики хотят выяснить, насколько велика доля больных, которые переносят коронавирус бессимптомно, а также определить группы риска данного заболевания.
"Команда из института Роберта Коха проведет исследование в общине Купферцел (в федеральной земле Баден-Вюртемберг) с целью определить, насколько распространен новый коронавирус SARS-CoV-2 на месте. Для участия в исследовании "CORONA-MONITORING lokal" будут приглашены почти две тысячи взрослых жителей в Хоэнлокрайзе. В ходе исследования будут взяты, среди прочего, мазок из горла, образец крови и проведен опрос о клинических симптомах, предыдущих заболеваниях и образе жизни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Планируется, что исследование продлится до 6 июня. Участники получат результаты по почте, в случае обнаружения больных с коронавирусом, эти люди будут немедленно проинформированы о диагнозе. Таким образом, участники узнают, была ли у них инфекция SARS-CoV-2.
Исследование "CORONA-MONITORING lokal" будет проведено в четырех отдельных регионах Германии, планируется, что в нем примут участие 8 тысяч человек, сообщили в RKI.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в защитных костюмах
Вчера, 09:49Распространение нового коронавируса
В Германии умерли более восьми тысяч пациентов с коронавирусом
101000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияВ мире
Рекомендуем
Медсестра в прививочном кабинете
Россияне поддерживают всеобщую вакцинацию от коронавируса, показал опрос
Медицинские работники в защитных костюмах
В Германии умерли более восьми тысяч пациентов с коронавирусом
Карлов мост на реке Влатава в Праге
В Чехии число новых случаев COVID-19 за сутки резко возросло
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Лидеры Вышеградской четверки и Германия проведут видеосаммит по COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал сферы, которые не должны входить в компетенцию ЕЭК
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Эпидемиолог оценил возможность сохранения иммунитета к COVID-19
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Ученые в Китае считают, что их лекарство остановит пандемию COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии сокращается число случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 177 случаев коронавируса
Медик готовит шприц с вакциной
В Южной Африке начали испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19
Вид на Землю
Болид над Сибирью сгорел в атмосфере, рассказал эксперт
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
На Украине подозревают экс-прокурора Киева по делу "евромайдана"
Медик
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния