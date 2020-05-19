На западе Германии начали исследование антител к коронавирусу

Планируется, что исследование продлится до 6 июня. Участники получат результаты по почте, в случае обнаружения больных с коронавирусом, эти люди будут немедленно проинформированы о диагнозе. Таким образом, участники узнают, была ли у них инфекция SARS-CoV-2.