В Хабаровском крае ребенок из дежурной группы детсада заболел COVID-19

ХАБАРОВСК, 19 мая – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у одного из воспитанников детского сада в Коронавирус обнаружен у одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре , ходившего в дежурную группу, группа закрыта на карантин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев.

"В понедельник в одном из детсадов выявлен ребенок с COVID, который посещал дежурную группу. Он попал в группу контактировавших в начале мая с заболевшим коронавирусом и с 12 мая он в сад ходить прекратил. У него взяли анализы, результаты оказались положительные. По рекомендации Роспотребнадзора эту группу закрыли, у детей и воспитателей взяли анализы", - сказал Лаврентьев.

По его словам, в этом детсаду работали две дежурные группы, но они находились в разных концах здания и друг с другом не контактировали.

По словам собеседника агентства, всего в Комсомольске работают 126 дежурных групп в 30 детских садах и двух образовательных центрах, их посещают более 2 тысяч детей. Спрос на открытие групп большой, так как в городе работают крупные заводы.

"У администрации были планы поэтапного открытия детских садов, так как от родителей поступают просьбы об этом. Но после выявления коронавируса у ребенка от этих планов временно отказались. В детсадах усилена дезинфекция и меры безопасности", - сказал он.

Лаврентьев уточнил, что всего в городе 52 детских сада, которые посещают более 14 тысяч детей.

По данным администрации Комсомольска-на-Амуре, на сегодняшний день в городском инфекционном госпитале находятся 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе четыре ребенка. У 36 заболевших состояние удовлетворительное. В реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией, у двоих из них подтвержден коронавирус, они в тяжелом состоянии, третий - с подозрением на коронавирус, состояние средней тяжести. Также в больнице наблюдается 21 пациент из числа контактных и с подозрением на инфекцию.