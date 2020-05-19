Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:39
https://ria.ru/20200519/1571671475.html
В Хабаровском крае ребенок из дежурной группы детсада заболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае ребенок из дежурной группы детсада заболел COVID-19

13:25 19.05.2020 (обновлено: 13:39 19.05.2020)
603
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 мая – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре, ходившего в дежурную группу, группа закрыта на карантин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев.
"В понедельник в одном из детсадов выявлен ребенок с COVID, который посещал дежурную группу. Он попал в группу контактировавших в начале мая с заболевшим коронавирусом и с 12 мая он в сад ходить прекратил. У него взяли анализы, результаты оказались положительные. По рекомендации Роспотребнадзора эту группу закрыли, у детей и воспитателей взяли анализы", - сказал Лаврентьев.
По его словам, в этом детсаду работали две дежурные группы, но они находились в разных концах здания и друг с другом не контактировали.
По словам собеседника агентства, всего в Комсомольске работают 126 дежурных групп в 30 детских садах и двух образовательных центрах, их посещают более 2 тысяч детей. Спрос на открытие групп большой, так как в городе работают крупные заводы.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
18 мая, 17:42Распространение нового коронавируса
В Великом Новгороде выявили коронавирус у медика, работающего с детсадами
"У администрации были планы поэтапного открытия детских садов, так как от родителей поступают просьбы об этом. Но после выявления коронавируса у ребенка от этих планов временно отказались. В детсадах усилена дезинфекция и меры безопасности", - сказал он.
Лаврентьев уточнил, что всего в городе 52 детских сада, которые посещают более 14 тысяч детей.
По данным администрации Комсомольска-на-Амуре, на сегодняшний день в городском инфекционном госпитале находятся 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе четыре ребенка. У 36 заболевших состояние удовлетворительное. В реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией, у двоих из них подтвержден коронавирус, они в тяжелом состоянии, третий - с подозрением на коронавирус, состояние средней тяжести. Также в больнице наблюдается 21 пациент из числа контактных и с подозрением на инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000103
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКомсомольск-на-АмуреКомсомольскПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Медик у машины скорой помощи
Пермский главврач извинился за "кривляние" при беседе с подчиненными
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Вход в здание министерства образования и науки РФ
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Девушка во время завтрака
Утро дома: рецепты необычных завтраков со всего мира
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустина выписали из больницы
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Медсестра в прививочном кабинете
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния