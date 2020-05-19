В Подмосковье проверили более 1,6 миллиона автомобилей на пропуска

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 1,6 миллиона транспортных средств проверили сотрудники ГИБДД в Подмосковье с начала введения пропускной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
"С начала введения пропускного режима сотрудниками ГИБДД проверено более 1,6 миллиона транспортных средств, из них 13,7 тысячи были без пропусков", - говорится в сообщении.
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