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2020-05-19T13:18
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В Подмосковье проверили более 1,6 миллиона автомобилей на пропуска
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РИА Новости

В Подмосковье проверили более 1,6 миллиона автомобилей на пропуска

13:18 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 1,6 миллиона транспортных средств проверили сотрудники ГИБДД в Подмосковье с начала введения пропускной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
"С начала введения пропускного режима сотрудниками ГИБДД проверено более 1,6 миллиона транспортных средств, из них 13,7 тысячи были без пропусков", - говорится в сообщении.
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