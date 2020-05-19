2020-05-19T13:14
2020-05-19T13:14
https://ria.ru/20200519/1571670773.html
Красный галстук, отряды и "Зарница": какими были пионеры в СССР
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РИА Новости
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Красный галстук, отряды и "Зарница": какими были пионеры в СССР
19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
2020-05-19T13:14
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76661771&type=mp4
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Красный галстук, отряды и "Зарница": какими были пионеры в СССР
19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.