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Красный галстук, отряды и "Зарница": какими были пионеры в СССР
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РИА Новости
Красный галстук, отряды и "Зарница": какими были пионеры в СССР
19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
2020-05-19T13:14
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PT1M53S

Красный галстук, отряды и "Зарница": какими были пионеры в СССР

13:14 19.05.2020
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19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.
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Всесоюзная пионерская организация имени В.И. ЛенинаСССРВидео
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