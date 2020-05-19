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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:10
https://ria.ru/20200519/1571670594.html
В Черногории аэропорты откроются 20 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

В Черногории аэропорты откроются 20 мая

13:10 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Международные аэропорты Черногории в Подгорице и Тивате откроются 20 мая для авиации общего назначения (невоенной и непассажирской), это станет первым этапом их возвращения к работе, сообщил директор госпредприятия "Аэропорты Черногории" Данило Орландич.
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории в понедельник одобрил скорое открытие обоих международных аэропортов Черногории для авиации общего назначения коммерческого и некоммерческого характера.
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"Аэропорты Черногории на первом этапе, который начинается завтра, будут открыты для прилетов и вылетов авиации общего назначения, которые могут быть частного и делового характера. Это важный сигнал для всех нас в Черногории и за пределами ее границ, он показывает намерение государства серьезно и ответственно поэтапно открываться для иностранных граждан к предстоящему туристическому сезону", - написал директор аэропортов в Facebook во вторник.
Ранее Черногория закрыла границы для иностранцев и международное транспортное сообщение из-за COVID-19. По последним данным института общественного здоровья страны, с начала пандемии выявлены 324 больных, девять человек умерли, выздоровело 311 граждан. Правительство начало в мае смягчать ограничительные меры, открыло пляжи, кафе и рестораны. Премьер Душко Маркович заявлял о стремлении стать "первым свободным от коронавируса направлением".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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