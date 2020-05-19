В Черногории аэропорты откроются 20 мая

"Аэропорты Черногории на первом этапе, который начинается завтра, будут открыты для прилетов и вылетов авиации общего назначения, которые могут быть частного и делового характера. Это важный сигнал для всех нас в Черногории и за пределами ее границ, он показывает намерение государства серьезно и ответственно поэтапно открываться для иностранных граждан к предстоящему туристическому сезону", - написал директор аэропортов в Facebook во вторник.