В Черногории аэропорты откроются 20 мая

БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Международные аэропорты Черногории в Подгорице и Тивате откроются 20 мая для авиации общего назначения (невоенной и непассажирской), это станет первым этапом их возвращения к работе, сообщил директор госпредприятия "Аэропорты Черногории" Данило Орландич.
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории в понедельник одобрил скорое открытие обоих международных аэропортов Черногории для авиации общего назначения коммерческого и некоммерческого характера.
"Аэропорты Черногории на первом этапе, который начинается завтра, будут открыты для прилетов и вылетов авиации общего назначения, которые могут быть частного и делового характера. Это важный сигнал для всех нас в Черногории и за пределами ее границ, он показывает намерение государства серьезно и ответственно поэтапно открываться для иностранных граждан к предстоящему туристическому сезону", - написал директор аэропортов в Facebook во вторник.
Ранее Черногория закрыла границы для иностранцев и международное транспортное сообщение из-за COVID-19. По последним данным института общественного здоровья страны, с начала пандемии выявлены 324 больных, девять человек умерли, выздоровело 311 граждан. Правительство начало в мае смягчать ограничительные меры, открыло пляжи, кафе и рестораны. Премьер Душко Маркович заявлял о стремлении стать "первым свободным от коронавируса направлением".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.