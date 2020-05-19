В Иране выявили 2111 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ТЕГЕРАН, 19 мая – РИА Новости. Иран выявил 2111 новых случаев заражения коронавирусом , за сутки скончались 62 человека, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие 24 часа удалось выявить 2111 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности число заразившихся достигло 124603. На данный момент выздоровели, к счастью, 97173 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

Говоря о высоком по отношению к предыдущим неделям показателе заболеваемости, представитель минздрава указал, что по сравнению с предыдущими двумя месяцами, когда до 90% заболевших подлежали госпитализации, на данный момент больным госпитализация в основном не нужна.

Джаханпур также сообщил, что за прошедшие сутки скончались 62 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7119.