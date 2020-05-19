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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:08
https://ria.ru/20200519/1571670502.html
В Иране выявили 2111 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/148700/87/1487008748_0:308:6016:3692_1036x0_80_0_0_dc13266bf51cac54fb42a2393e3e2697.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 2111 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13:08 19.05.2020
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© Fotolia / Emanuele MazzoniТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 мая – РИА Новости. Иран выявил 2111 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 62 человека, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие 24 часа удалось выявить 2111 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности число заразившихся достигло 124603. На данный момент выздоровели, к счастью, 97173 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
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Говоря о высоком по отношению к предыдущим неделям показателе заболеваемости, представитель минздрава указал, что по сравнению с предыдущими двумя месяцами, когда до 90% заболевших подлежали госпитализации, на данный момент больным госпитализация в основном не нужна.
Джаханпур также сообщил, что за прошедшие сутки скончались 62 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7119.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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