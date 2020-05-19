Две трети россиян выступают за смягчение ограничений, показал опрос

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.
В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.
Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.
Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.
В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.
В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.
При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.
При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.
Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.
Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.
На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.
На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.
Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.
Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.
В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.
В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.
Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.
Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.
Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.
Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.
Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.
Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.
Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.
Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.
Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.
Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.
Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.
В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.
Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.
В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.
При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.
Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.
На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.
Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.
В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.
Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.
Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.
Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.
Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.
Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.
Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.