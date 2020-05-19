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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:08
https://ria.ru/20200519/1571670462.html
Две трети россиян выступают за смягчение ограничений, показал опрос
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571637517_0:192:3300:2048_1036x0_80_0_0_32614824ddc7649225798bbf23d69209.jpg
РИА Новости

Две трети россиян выступают за смягчение ограничений, показал опрос

13:07 19.05.2020 (обновлено: 13:08 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановУлица Большая Якиманка в Москве
Улица Большая Якиманка в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порядка 64% россиян считают оправданным смягчить ограничения на фоне коронавируса и разрешить людям выйти на работу, показало исследование Социологического антикризисного центра.
По данным исследования, 64% считают, что необходимо смягчить ограничения, разрешить предприятиям и компаниям открываться и выпустить людей на работу, 23% поддерживают ту политику, которая была в последний месяц – самоизоляция, ограничения передвижений по городу, 6% выступают за ужесточение тех ограничений, которые существовали в последний месяц, и более строгий контроль соблюдения карантина.
Также 61% респондентов заявили, что соблюдают режим самоизоляции в целом по России, а 73% - в Москве.
Отмечается, что в связи с ситуацией коронавируса граждане больше всего боятся серьезного спада в экономике, который скажется на всех, снизится уровень жизни (57%), а также боятся отсутствия средств на жизнь и даже на еду (50%), долгосрочного изменения привычного образа жизни (38%).
Первый рабочий день после смягчения ограничений в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
1 из 15

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

Пассажир у Ярославского вокзала в Москве
2 из 15

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
3 из 15

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

Девушки в медицинских масках на одной из улиц в Москве
4 из 15

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

Женщина возле Воскресенских ворот в Москве
5 из 15

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
6 из 15

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

Пассажиры на станции Комсомольская Московского метрополитена
7 из 15

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

Сотрудница коммунальных служб на одной из улиц в Москве
8 из 15

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

Девушка на пешеходном переходе в Москве
9 из 15

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

Женщины в медицинских масках и перчатках на одной из улиц в Москве
10 из 15

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Курская Московского метрополитена
11 из 15

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

Пассажиры Московского метрополитена
12 из 15

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве
13 из 15

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

Пассажиры у Курского вокзала в Москве
14 из 15

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве
15 из 15

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 15

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 15

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 15

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 15

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 15

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 15

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 15

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 15

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
10 из 15

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 15

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 15

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 15

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
14 из 15

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 15

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кроме этого, 42% опрошенных обеспокоены тем, что коронавирусом могут заразиться их родственники, близкие, что на 10 процентных пунктов ниже показателей 2 апреля, 25% - что будут массовые смерти среди населения, а 15% - что они лично заразятся инфекцией, что на 14 процентных пунктов меньше данных от 2 апреля.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФонд "Общественное мнение"МоскваОбщество
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