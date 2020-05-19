Волонтеры ЕР обработали около 850 тысяч обращений из-за пандемии COVID-19

"Ровно два месяца назад был создан первый региональный волонтерский штаб ("Единой России" - ред.)... Люди, которые трудились в рамках волонтерского движения, сделали очень многое, обработали более 850 тысяч обращений. Из них приблизительно около 30 тысяч - это запросы на юридическую поддержку, юридическую помощь", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап".