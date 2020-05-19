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2020-05-19T13:21
https://ria.ru/20200519/1571670333.html
Волонтеры ЕР обработали около 850 тысяч обращений из-за пандемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570480377_0:304:2560:1744_1036x0_80_0_0_d42f7f096d6edeca7c3b778e8ad54811.jpg
РИА Новости

Волонтеры ЕР обработали около 850 тысяч обращений из-за пандемии COVID-19

13:06 19.05.2020 (обновлено: 13:21 19.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" обработали около 850 тысяч обращений граждан по проблемам, связанным с пандемией коронавируса, сообщил председатель правящей в РФ партии Дмитрий Медведев.
"Ровно два месяца назад был создан первый региональный волонтерский штаб ("Единой России" - ред.)... Люди, которые трудились в рамках волонтерского движения, сделали очень многое, обработали более 850 тысяч обращений. Из них приблизительно около 30 тысяч - это запросы на юридическую поддержку, юридическую помощь", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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